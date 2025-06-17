基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

▲3.7億打造！成功國小新活動中心成畢業生最珍貴禮物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功國小今（17日）舉辦第64屆畢業典禮，並同步舉行活動中心啟用儀式，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席主持，並頒發金鷹獎給畢業生代表，祝福孩子們在人生新階段勇敢前行，嶄新的活動中心也成為本屆畢業生最特別的禮物，也為校園留下一頁動人的教育篇章。

典禮現場氣氛溫馨感人，校方特別安排舞獅表演，開啟教育發展新里程，也讓畢業生在最具儀式感的場域中為國小階段劃下句點。副市長邱佩琳致詞時勉勵畢業生勇敢追夢，展現每個人獨一無二的特質，在未來的道路上發光發熱。她也肯定學校在教育現場的深耕與努力，強調市府將持續支持各級學校校園設施優化，打造更優質的學習環境。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

校長陳怡君表示，活動中心的落成是中央、地方與校方共同努力的成果，象徵成功國小邁入多元創新的嶄新階段。全新空間不僅提升教學與活動的彈性，更能讓學生盡情展現自我，實踐多元學習。

今年第64屆畢業生是第一批在活動中心舉辦畢業典禮的學生，這座活動中心也將成為他們青春記憶中的珍貴場景。典禮中播放回顧影片，並安排學生上台演出，展現學習成果與六年來的成長軌跡，場面溫馨動人。

教育處表示，成功國小活動中心自2021年動工，總經費3億7,000萬元，中央補助約2億元、市府投入1億6,900餘萬元，正式告別使用逾40年的舊場館。全新空間規劃展演廳與多功能球場，除滿足教學與活動所需，也將開放社區使用，為地方注入更多藝文與體育動能。