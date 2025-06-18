國安簡報破局　黃國昌批總統府：還有臉拿柯文哲當擋箭牌

▲民眾黨主席、黨團總召黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府原規劃在今（18日）邀在野黨領袖進行國安簡報，但因民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫陸續表態不赴約，最終破局。對此，黃國昌今表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」，還抨擊總統府充滿算計、甚至在過程中不斷抹黑的手法，沒有一點自覺反省。

「昨天總統府發言人竟然還敢提到柯文哲主席，讓我非常震驚。」黃國昌說，郭雅慧提到的正是那位被賴清德關押在土城的柯文哲，賴清德的總統府還有臉拿柯文哲當擋箭牌，會不會太無恥？柯文哲主席的例子充分印證民進黨政府「人前手牽手、背後下毒手」，這種濫用權力的政府本質。

黃國昌說，儘管如此，他還是記得柯文哲跟他說過的那句話，「我們永遠把國家利益放在政黨利益之上」，如同昨天在記者會上說的，民眾黨永遠敞開大門，隨時樂於跟總統賴清德真誠坦率交換意見、共商國是，直接溝通，基本立場跟善意從沒改變。

黃國昌強調，對民眾黨而言，永遠把國家放在第一位，與民進黨把政府機關、檢調當成武器恣意追殺政治競爭對手，截然不同。

至於外界討論國安簡報破局原因，是因民眾黨不夠積極？黃國昌說，總統府秘書長潘孟安前兩通致電給民眾黨秘書長周榆修時，是「布達」總統府的決定，讓周榆修感到困惑，覺得總統府變來變去；第三通電話則是總統府向媒體公布國安簡報流程後，潘孟安才致電來「補電話」。

黃國昌抨擊，如果總統府對自己這種充滿算計、甚至在過程中不斷抹黑的手法，沒有一點自覺反省，事後還透過放話抹黑，相信全體國人都看在眼裡。