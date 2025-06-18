調查官偷拍少女裙底！法務部長喊嚴懲聽「只記1大過」秒沉默

▲法務部長聽到偷拍狼最後「只記1大過」，突然沉默。（圖／翻攝國會頻道）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前質詢時，指出一名調查官在超商裝密錄器，偷拍未成年少女裙底，被調查局證實確有此事。黃國昌18日質詢時再次提及，得到法務部長鄭銘謙要求依法嚴懲的說法，但鄭聽到該調查員只被記一大過，也未調離原職，突然一陣沉默。

黃國昌18日質詢時表示，他上次質詢，調查局說會交由考紀會處理，過了兩周想請問鄭銘謙的態度跟處理得如何，「你有沒有部長基本的態度」。

對此，鄭銘謙表示，這都要看考紀會的結果，「依法處理嘛，如果有涉及刑責，就依法偵辦，這要尊重調查局考紀會的決定嘛，我認為此風不可長，該嚴懲，但就是由調查局…還是要尊重考紀會嘛」。

黃國昌表示，他看鄭銘謙回答問題的態度跟內容，很明顯搞不清楚狀況，因此要直接告知此案的質詢重點。鄭銘謙聽到後，馬上回「我沒有搞不清楚狀況，你不要再給我貼什麼（標籤）」。

「他的懲處，一大過，現在還在原職」，黃國昌表示，基層同仁都認為，發生這種事情卻只有記一大過並留在原單位任職，且沒有人可接受，「讓調查局蒙塵，丟臉！」此時，鄭銘謙一改前面不斷解釋的情況，沉默不回話。

最後，黃國昌表示，如果調查局最後是輕輕放下，會讓人對於調查局的標準無法苟同，也會讓大家對民進黨政府的性平價值產生懷疑。