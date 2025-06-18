不忍了！　黃國昌怒轟苗博雅無恥：妳才是腳尾飯2.0

▲民眾黨立委黃國昌痛批，側翼亂抹黑，這才是腳尾飯2.0。（圖／翻攝立委黃國昌臉書）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上播放「示範音檔」，引發社會熱議，台北市議員苗博雅更評論為「腳尾飯2.0」。對此，黃國昌今（18日）也不忍反擊了，痛批民進黨由法務部長鄭銘謙帶頭，對他鋪天蓋地抹黑，且下限沒有最低，只有更低，綠媒政論節目拿來路不明圖片替他下標，自甘淪為綠營側翼的苗博雅，還敢批評他是腳尾飯2.0，有沒有那麼無恥？側翼亂抹黑才是腳尾飯2.0。

黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。法務部檢察司17日也透過新聞稿指出，黃國昌播放錄音來源不明、真偽未辨，嚴重誤導視聽，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害檢察官依法行使職務信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。該音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞。｢本部對於此等不良示範，至表遺憾」。訴訟外目的使用卷證資料恐觸相關法律責任，法務部將研議完善法制規範，捍衛司法公正。

對此，黃國昌今日下午在臉書表示，側翼亂抹黑才是腳尾飯2.0！他原以為，本於事實討論公共政策應該是最基本的，然而，這幾天，民進黨由法務部長鄭銘謙帶頭，鋪天蓋地的抹黑他在週一質詢播出的「示範帶」，甚至還有法盲立委告發他違法，對比民進黨在野時包括尤伯祥、顧立雄、羅秉成的主張，雙標的程度，真的令人匪夷所思。

黃國昌指出，沒想到，民進黨的下限，沒有最低，只有更低！綠媒政論節目，拿一個來路不明圖片，說他質詢簡報下標「偵訊光碟女檢VS.前北市兵役局朱亞虎」，自甘淪為綠營側翼的苗博雅，用著中央廚房端出來的餿水，直接往他身上倒，抹黑他「title直接寫檢察官跟朱亞虎」。

黃國昌強調，只要上網查詢立法院IVOD，就可以知道他所製作的簡報，根本沒有下任何的標題，連基本事實查證的能力都沒有，還敢批評他是腳尾飯2.0，有沒有那麼無恥？

最後，黃國昌喊話賴清德，不要為了幫鷹犬遮醜，放任底下的打手，連假訊息都可以奉為圭臬，讓台灣公共政策討論的品質，持續探底。