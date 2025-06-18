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國安簡報破局　她舉陳水扁「突襲」連戰套路嘆：殷鑑不遠

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

 ▲國民黨台北市議員游淑慧列出陳水扁「突襲」連戰的套路。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀在野黨領袖今（18日）進行「重大國安情勢簡報」宣告破局，國民黨台北市議員游淑慧舉出25年前，時任總統陳水扁邀請時任國民黨主席連戰共商國是，結果連戰會後返回國民黨中央黨部不到半小時，竟被時任行政院長張俊雄「突襲」宣布停建核四，「殷鑑不遠」。

總統府原訂今日上午進行「重大國安情勢簡報」，因黃國昌、朱立倫先後表態不出席而破局，游淑慧在臉書發文，舉出民進黨「共商國是真實套路案例」，指前總統陳水扁在2000年5月就職後不久，突然提出停建核四之議，但同時表態願意和在野共商國是、傾聽意見，還寫了封至誠至懇的信函，「水扁至願展現最大誠意，親自拜訪連主席請益國是，對圓桌會議亦無任何預設立場或底線，誠邀3黨主席集思廣益，共創全民團結之基。」

游淑慧指出，當時國民黨主席連戰基於國家為重的思考，同意會面，會面中提出甚多建言供陳水扁參考，連戰也提出續建核四及逐步停止核一、核二、核三的穩健方案，陳水扁表示要考慮。

游淑慧說，然而，會後連戰返回國民黨中央黨部不到半小時，時任行政院長張俊雄突襲宣布停建核四，｢殷鑑不遠｣。

▼國民黨台北市議員游淑慧指出，陳水扁曾「突襲」連戰。（資料照／記者陳家祥攝）

▲▼國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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