石破茂、李在明首會晤！在G7拼外交「談日韓合作」：分不開的近鄰

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明17日在加拿大G7會場展開日韓會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明受加拿大邀請，前往出席七大工業國集團（G7）峰會，展開宣誓就職僅12天後的首場海外行程。期間，李在明首度與日本首相石破茂進行30分鐘的會談，雙方強調日韓、美日韓合作的重要性，重申維持「穿梭外交」，並呼籲共同應對日益嚴苛的經貿困境。李在明強調，日韓近鄰關係難以分割。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，南韓新任總統李在明、日本首相石破茂於當地時間17日下午3時30分起在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）的G7峰會會場，展開約30分鐘的會談，雙方針對北韓（朝鮮）核武、日本人遭北韓綁架、日韓與美日韓在戰略合作上的重要性、日韓建交60周年、維持穿梭外交、美國對等關稅政策等議題進行討論，是兩人首度會晤。

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統辦公室表示，「隨著今年迎來韓日關係正常化（日韓建交）60周年紀念，雙方同意開創更加成熟且穩固的韓日關係。以相互尊重和信任為基礎，兩國同意持續活絡溝通，同時在經濟、文化等各層面以謀求國家利益為基礎的合作方案上，雙方一致認為有必要持續討論。」

李在明就任前後持續強調「追求以捍衛國家利益為基礎的實用外交」，他在宣誓就職南韓總統的14天後首度會晤石破茂。李在明形容日韓兩國「就像是共同使用前庭的鄰居、難以分割的關係」，並強調，「隨著國際經貿環境和國際關係愈加艱困，韓日兩國若為能維繫近鄰關係、深化合作，對雙方都有助益。」

《日本放送協會》指出，李在明形容日韓兩國微妙的關係，「我國（南韓）將日本形容為『距離近、卻深感遙遠的國度』。儘管雙方在意見上可能有些許不同，但期盼兩國能夠超脫不同的意見，在各方面達成合作，發展成對彼此有助益的關係。」

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《朝日新聞》，石破茂則祝賀李在明當選南韓總統，笑道「現在日本的電視新聞報導上，每天都能夠看到李總統」；他向李在明表示，「今年迎來日韓外交正常化60周年，是非常值得紀念的一年。日韓兩國在政府、企業、民眾之間的交流日益活絡，我期盼日韓合作將對地區、乃至全球帶來非常大的幫助。」

《韓聯社》分析，過去李在明擔任「最大在野黨」共同民主黨黨代表時，曾批判尹錫悅政府在態度上對日本「過於服從」，希望能夠重視日本二戰期間朝鮮籍強制徵用勞工的賠償問題、呼籲日本正視歷史與道歉，而他過去也曾透過絕食抗議日本福島核電廠廢水排放，因此外界原本並不看好李在明上台後的日韓關係發展。

▼日韓兩國長期以來針對慰安婦賠償問題與歷史見解爭執不下。（示意圖／達志影像）

▲佐渡金山位於日本新潟縣佐渡島，被稱為「黃金島」的礦場卻是朝鮮人強迫血淚勞動的傷心地。（圖／達志影像／美聯社）

不過，李在明卻打出「實用外交」政策，在外交基礎上延續尹錫悅政府路線，向日本展現出強調日韓合作與重視未來關係發展的態度，以此穩固美韓同盟、日韓、美日韓合作關係。

現場有記者詢問，李在明在與石破茂會談時，是否未談及過去歷史爭議、且未來更打算閉口不談？對此，南韓府方強調，其實雙方還是有談論到歷史問題，只是雙方一致同意在談論的同時應有所保留、掌控，避免過去的歷史爭議影響到未來日韓雙方的合作。