3點反擊黃國昌　苗博雅：不用特級廚師都知道腳尾飯不該賣給活人

▲台北市議員苗博雅3點回擊黃國昌，「不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨日質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放一段「示範音檔」，被台北市議員苗博雅以過去的「腳尾飯事件」比喻，黃今（17日）反諷苗沒當過執業律師。對此，苗博雅3點回擊，「不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃」，她不想讓人民誤會，台大法律出身的民代都贊成假影音質詢還沾沾自喜。

黃國昌昨日在司法法制委員會質詢鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。不過，黃國昌今早受訪時反批，若苗看完質詢，怎麼還會問這麼愚蠢的問題？唯一解釋就是苗沒當過執業律師。

對此，苗博雅在Threads回擊，有人問A答B閃躲飄，她只有3點溫馨提醒。第一，擁有健全常識的人，都知道腳尾飯事件就是錯誤的鬧劇。不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃。英雄不怕出身低，負心多是讀書人。腳尾飯質詢手法，就算讀到博士有什麼用呢？

第二，苗博雅指出，自己從政前，長年從事重大冤案救援工作，經手研究過的不正訊問證據，不會比黃立委少。批判司法不公的正規做法，是拿出真實證據。資料如果是科技模擬，必須「一望即知」，不能讓人誤認是實況錄音錄影。這才是第一線實務工作者該遵守的原則。

苗博雅說，第三，自己當民代的時間比黃立委長，絕對有資格評論「問政的品質」。民代問政應該以「真實」為基本原則，才配得上憲法賦予的言論免責權。

苗博雅指出，黃立委播音前並沒有明言這是模擬檔。事後一堆自媒體直接下標「惡檢音檔」。連素來聲譽卓著的T台，都直接把音檔打上朱亞虎的照片，寫聲音來源是女檢察官和朱亞虎。

苗博雅認為，民代質詢使用假影音，讓媒體當真的報導，跟腳尾飯事件如出一轍。「身為民代，我不認同腳尾飯質詢手法」，質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導。「我不想讓人民誤會我們臺大法律出身的民代，都贊成假影音質詢還沾沾自喜。」