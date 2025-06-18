要檢調查黃國昌「腳尾飯2.0」　林楚茵轟：假質詢實干預司法

▲民進黨立委林楚茵呼籲，檢調單位應該針對「腳尾飯2.0」進行調查。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上播放「示範音檔」，引發輿論譁然。民進黨立委林楚茵今（18日）直言，黃國昌首開國會干預司法惡例，延會保護傘竟是量身定做，就算有黃國昌國會保護傘，檢調單位也應該針對「腳尾飯2.0」進行調查，否則此例一開，是不是每個立委都可以「假借質詢之名，行實質干預司法審判之實」？

民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？法務部檢察司17日透過新聞稿指出，黃國昌播放錄音來源不明、真偽未辨，嚴重誤導視聽，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害檢察官依法行使職務信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。該音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞。｢本部對於此等不良示範，至表遺憾」。訴訟外目的使用卷證資料恐觸相關法律責任，法務部將研議完善法制規範，捍衛司法公正。

▲黃國昌質詢鄭銘謙時播放「示範帶」。（圖／立法院頻道）

對此，林楚茵今日在臉書痛批，黃國昌首開國會干預司法惡例，在立法院公然播放「AI音檔」竟是「腳尾飯2.0」，民眾黨上週提出延會，原來是為了保護自己不被搜索調查，嘴巴喊司法正義，卻是利用國會言論免責權，製造社會輿論、干預審判，黃國昌親自示範「踐踏司法」。

林楚茵指出，黃國昌上次違憲擴權被釋憲打臉，現在又在立法院私設刑堂，此例一開，是不是每個立委都可以「假借質詢之名，行實質干預司法審判之實」？若黃國昌若真認為檢方偵訊不當，應向監察院或檢察官評鑑委員會反映，而不是在立法院搞「政治公審」。

林楚茵認為，民眾黨靠造假救柯文哲，實質上對柯文哲案審理產生社會輿論的壓力，國會質詢已變成民眾黨「救黨護柯」的政治舞台；就算有黃國昌國會保護傘，檢調單位也應該針對「腳尾飯2.0」進行調查，國會延會不是「藍白遮羞布」。