藍白拒出席國安簡報　賴清德嘆可惜：政黨可以「競合」不能「零和」

▲總統賴清德。（資料照／記者許權毅攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（18）日召開中執會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，今上午原本邀請兩位黨主席聽起國安簡報，可惜未能成會，目的是希望他們了解國家當前面臨的嚴峻情勢，朝野政黨能在相同的事實基礎上，共同支持完善國安制度，和國防預算，包括特別預算在內，政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。

賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌最終都表達「不克出席」。

對此事，據轉述，賴清德中執會致詞時提到，今天上午原本邀請國民黨朱立倫主席和民眾黨黃國昌主席到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會。之所以要進行這場國安簡報，目的就是，想透過國安團隊對兩位在野黨主席進行說明，讓他們可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

賴清德說明，尤其是面對中國對台灣的威脅，朝野政黨能在相同的事實基礎上，以國家利益為優先，守護國家安全為前提，共同支持完善國安制度，和國防預算，包括特別預算在內，充實國家防衛能力的相關經費。

賴清德強調，自己始終相信，政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。仍然希望，未來，主要在野政黨能夠一起來面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。