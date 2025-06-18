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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「自己立法自己犯」　他挖民眾黨1提案嗆黃國昌：先自罰2億？

▲▼林俊憲 聯訪 批評對手不應該聯手國民黨 。（圖／記者屠惠剛攝）

 ▲林俊憲諷刺黃國昌，為了不讓大家懷疑重罰AI偽造決心，要不要先自罰2億？（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會上播放「示範音檔」，引發爭議。民進黨立委林俊憲今（18日）挖出民眾黨團提出的「人工智慧發展及管理條例草案」內容明訂，未盡揭露義務的處罰方式，最高罰鍰為2億元，他不禁大酸黃國昌，「自己立的法自己犯」，喊話黃國昌，為了不讓大家懷疑重罰AI偽造決心，是不是該先自罰個2億，捐給國庫？

民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？法務部檢察司昨也透過新聞稿指出，黃國昌播放錄音來源不明、真偽未辨，嚴重誤導視聽，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害檢察官依法行使職務信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。該音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞。｢本部對於此等不良示範，至表遺憾」。訴訟外目的使用卷證資料恐觸相關法律責任，法務部將研議完善法制規範，捍衛司法公正。

對此，林俊憲指出，今日交通委員會邀請數發部長黃彥男報告AI議題，正好，最近立法院不就發生了利用偽造AI音檔意圖影響司法公正性的案件嗎？既然要討論AI法規，就把各黨團提出的法案版本都拿出來研究，結果發現一個非常有趣的東西，「立法要求處罰AI偽造的是誰？黃國昌，公然拿AI偽造音檔誤導大眾的是誰？還是黃國昌」。

林俊憲表示，民眾黨團提出的「人工智慧發展及管理條例草案」第29條提到，「人工智慧系統用於生成或操縱影像、音訊、影片等內容，其內容近似於現存在之人、物、地點或其他實體事件，且依一般社會觀念易被認為真實者，其研發者，或提供產品、服務之自然人、法人、機關、機構或團體應揭露其內容為人為生成、製造。」

林俊憲說，簡單講，民眾黨要求AI製作的內容如果會被人誤認為真實的，無論是個人還是公司團體，都有揭露的義務。而且在該草案第37條，明訂未盡揭露義務的處罰方式，最高罰鍰為2億元，若是企業犯法，還可以被勒令停業。

林俊憲諷刺黃國昌，「自己立的法自己犯」，立法要求揭露的黃國昌，到現在還不敢承認他播的所謂「示範帶」是偽造的，「雙標偽君子」莫過於此。

林俊憲認為，重罰AI偽造確實有其必要，｢畢竟黨主席都親自示範濫用生成式AI的後果」，他喊話黃國昌，「為了不讓大家懷疑你重罰AI偽造的決心，是不是該先自罰個2億，捐給國庫呢？」

▲▼民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

▲民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》，提案人包括黃國昌。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

▲▼民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

▲民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

▲▼民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

▲民眾黨團提出《人工智慧發展及管理條例草案》，明訂未盡揭露義務的處罰方式。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

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