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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廢除監察院刻不容緩　黃國昌呼籲賴清德明確表態

▲▼ 民眾黨主席黃國昌出席「啟動憲改 廢除監院　拒絕酬庸 不要再拖！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨於今（18日）舉行中央委員會，黨主席黃國昌表示，針對廢除監察院一事，民眾黨會履行創黨主席柯文哲在競選總統時的政見，提案成立修憲委員會，廢除監察院，呼籲曾經主張廢監察院的民進黨主席、總統賴清德清楚表態。

民眾黨指出，經過在野黨立委共同連署，讓廢除監察院的提案正式通過法定門檻，民眾黨絕對會履行2024年創黨主席柯文哲在競選總統時所提出的政見承諾。

民眾黨並回顧2015年賴清德擔任台南市長時，曾公開向社會宣示「台灣的監察院這幾十年來該辦的不辦，反而成為政治的打手，國人已經無法再支持這樣的機關」、「一定要廢掉監察院這個憲政怪獸」，如今監察院廢除刻不容緩，黃國昌主席呼籲，請2015年大聲疾呼要廢除監察院的民進黨主席賴清德，清楚表明態度與立場。

黃國昌強調，民進黨立法院黨團總召柯建銘宣稱這四年不處理廢除監察院，賴清德總統若不清楚表態，難道是被柯建銘綁架？還是民進黨現在認為監察院又肥又香，未來還要等著繼續提名監察院正、副院長？請賴清德清楚向社會大眾說清楚講明白。

另外，針對總統府限縮「共商國是」成「國安情勢簡報」，民眾黨在昨（17日）以4點重要聲明清楚表達立場，但遺憾的是，當本黨表達願意敞開溝通大門，隨時靜候賴清德總統找在野黨針對人民關切的議題共商國是時，卻看到總統府惱羞成怒，透過發言人系統指責是因為民眾黨破局，甚至聲稱秘書長周榆修沒有「回電話」，民眾黨要嚴正駁斥，並強烈譴責總統府散播扭曲不實的惡意攻擊。

民眾黨強調，總統府秘書長潘孟安致電周榆修秘書長的電話，皆是「布達、告知」，沒有要給民眾黨表示任何意見的機會，甚至在總統府公布國安簡報會議流程給媒體後，潘孟安才第三次致電周榆修，電話中更表明「這通電話是補的。」

黃國昌主席批評，今天會走到這步，完全就是賴清德總統及府方人士所造成的。總統府在安排會面過程，從議題設定、會面形式乃至於幕僚溝通聯繫作業，倉促草率、充滿政治算計，沒有深切反省，反而在事後惱羞成怒，惡意對民眾黨進行政治攻擊，民眾黨表達嚴正駁斥與抗議。

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