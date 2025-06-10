後龍國中操場興建經費零進度　鍾東錦批教育部：混蛋、欺負人

▲針對後龍國中操場興建經費延宕案，苗栗縣長鍾東錦今天痛斥教育部很混蛋。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍國中私有地徵收和操場興建案，縣府已編列2.3億土地徵收費，去年9月向教育部體育署爭取工程經費，至今進度「掛零」。苗栗縣長鍾東錦對教育部表達強烈不滿，今（10日）在縣務會議中，痛斥「教育部真的很混蛋，做法實在太離譜、太欺負人了，囉哩囉嗦不知道在搞什麼？」

苗栗縣務會議今天討論列管願景重點施政計畫執行進度，教育處指後龍國中私有地徵收及操場興建案，校園內私有地0.78公頃，現況操場只剩100公尺直線跑道，協議價購或徵收2.3億元，進度已達90%。

不過，操場興建所需2400多萬元，縣府爭取體育署補助，規劃環狀跑道，並擴充籃球場等設施，校方去年9月送計畫卻遭體育署退件，12月補件後再專案申請，目前因中央預算遭立法院刪減，尚未核定辦理，立委陳超明今年4月15日邀集會勘，經費依舊毫無下文，而若欲先行除草整地增加師生活動空間，恐再增加5、600萬元沉重負擔。

鍾東錦今天在縣務會議「發飆」，指縣府2.3億元的錢都出了，教育部興建場費用，半年多來遲遲沒有進度，表示「教育部真的很混蛋，做法實在太離譜、太欺負人了，囉哩囉嗦不知道在搞什麼？」要求教育處態度強硬、兇一點，爭取體育署加速核撥經費，盡快完成操場興建案，規畫完整跑道、整修完善體育運動設施，提供師生更優質活動空間。