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台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部尊重各校對服務學習課程規劃，但不得強制學生參加或作為畢業門檻。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大正研擬新的服務學習課程，將原本「必修、無學分」改為有學分的必修或選修課。教育部表示，原則尊重各校規劃，服務學習若屬課程性質，應依規範辦理，授課時間應與其他課程相同，教師得實際在場授課，除非與學生溝通，否則不得在午休、例假日及寒暑假辦理，也不得強制學生參加或作為畢業門檻。

過往不少大專校院將服務學習課程列為必修且是畢業門檻，且強迫學生參與，甚至過程中沒有教師指導，學生被迫打掃、勞動，淪為免費勞動力。為解決上述狀況，教育部在去年正式發函各大專，明文規定若不屬於正式課程性質（學分須合理、教師實際授課並有鐘點費等），就不能強制學生參加，或設為畢業門檻。

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在教育部命令下，各大學也陸續更改相關辦法。台大正研擬新的服務學習課程，將原本「必修、無學分」課程，改為有學分的必修或選修課。清大則在113上學期就通過取消必修零學分的服務學習畢業門檻，且適用對象溯及既往入學學生，各單位仍可規劃開設服務學習課程，但要求符合教育部規定。

▲▼清華大學校門。清大校門。（圖／清大提供）

▲清大已在上學期取消必修零學分的服務學習畢業門檻。（圖／清大提供）

文化大學也在本學期首次校務會議中通過，取消服務學習的畢業門檻，從114學年起開始實施，並適用先前學年的在校生，校方鼓勵各系將服務學習融入專業課程，學務處及總務處也推出相關微學分課程，提供學生更多元的學習與服務機會。

教育部指出，根據大學法施行細則及專科學校法規定，大專校院得依發展特色規劃課程及教學，教育部原則尊重各校規劃各類課程或活動，但開設服務學習課程原則應與一般課程或活動相同，學校需遵守相關規範。

教育部進一步表示，服務學習若屬課程性質，應依課程相關規範辦理，原則以授課滿18小時為1學分，並須由教師實際在場授課，授課時間應與其他課程相同，若是必修課程，除了經過學校明定完善配套措施、與學生充分溝通及依校內作業程序審核，得彈性安排課程時間外，不得早於第一節課或在午休、例假日及寒暑假辦理。

教育部也提醒，若勞作教育及服務學習不是課程而是學校活動，則不應強制學生參加或設定為畢業門檻，勞作教育及服務學習課程或活動參與結果，應回歸成績評量機制，不得作為懲處（警告、小過、大過）等依據。台大規劃的新服務學習課程，若屬於課程性質，應依上開課程相關規範辦理，若不是課程，則不應強制學生參加或設定為畢業門檻。

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