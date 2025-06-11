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課堂再進化！台南攜手教育部啟動「數位差異化教學」全國論壇首登場

▲全國首場「數位融入課中差異化教學」論壇在台南登場，教育局長鄭新輝與各界專家熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲全國首場「數位融入課中差異化教學」論壇在台南登場，教育局長鄭新輝與各界專家熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現因材施教的教育願景，台南市政府與教育部聯手出擊，11日在大台南會展中心舉辦全國首次以「數位融入課中差異化教學」為主題的專業論壇，為2025全台首學課程博覽會系列活動畫下壓軸亮點，本屆論壇以「未來＊學」為主題，邀集教育部、學界、基金會與教學現場齊聚對話，展現台南教育前瞻視野與實踐能量。

▲全國首場「數位融入課中差異化教學」論壇在台南登場，教育局長鄭新輝與各界專家熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，全台首學課程博覽會已邁入第七屆，每年都以教育創新為核心，今年更首度在沙崙智慧綠能科學城的大台南會展中心辦理，融合自然、人文與科技，提供教師高品質專業饗宴。副市長葉澤山亦代表市府出席論壇，展現市府對教育創新的高度重視。

▲全國首場「數位融入課中差異化教學」論壇在台南登場，教育局長鄭新輝與各界專家熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，今年論壇首度與教育部共同舉辦，標誌台南在數位融入與精準教學的治理高度。論壇提出「未來教科書」構想，並結合教育部資訊及科技教育司、5G智慧學習計畫、智慧教育師培聯盟等公私資源共襄盛舉。除了下午的專業論壇，上午同步開設四場數位差異化教學工作坊，中午也加開「真人圖書館」活動，由12位資深教師擔任「真人書」，以闖關互動形式，近距離分享教學策略與數位應用經驗。

均一教育基金會董事長呂冠緯於論壇中直言，若數位工具只是「被推」進教室而未貼合老師教學痛點，反成為負擔。他肯定台南以「推差異化教學」為本的模式，值得成為全國示範。此外，台中教育大學校長郭伯臣、歸仁國中校長吳家增亦分享現場實踐成果，並由親子天下顧問賓靜蓀主持論壇，引領聚焦數位差異、因材施教等重要議題，為全國教育描繪嶄新課堂藍圖。

▲全國首場「數位融入課中差異化教學」論壇在台南登場，教育局長鄭新輝與各界專家熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，自5月12日起已在台南多所國中小陸續舉辦57場公開備觀議課，教師對於課程設計與教學策略收穫豐富。民眾若想深入了解更多課程活動資訊，可上本屆博覽會官方網站查詢（https://eduexpo.tn.edu.tw/2025/Index），一同推動教育這艘航船，乘風破浪，邁向數位教學的嶄新未來。

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