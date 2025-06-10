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赴美留學「簽證速度慢」恐有變數　教育部擬比照疫情措施協助

▲▼中山大學與高雄大學重啟整併，教育部主秘林柏樵表示尊重，但最重要是達成共識。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部主秘林伯樵（中）表示，台灣留學生赴美簽證速度雖有變慢，但仍在進行中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生資格，引發學生憂慮。教育部主秘林伯樵今（10日）表示，近期有一些準備赴美留學的台灣學生曾詢問教育部，擔心預約不到面談時間或簽證有問題，但根據目前消息，美國簽證速度雖有變慢，但都還在安排中，一旦確定簽證發生困難，教育部會根據新冠疫情時經驗，提出相對應措施。

為推廣教育部各項留學獎學金計畫，鼓勵更多青年學子善用國家資源打造夢想人生，教育部今天下午舉辦留學宣導活動，邀請4位來自不同研究領域、領取教育部不同獎學金及分赴不同國家深造的過來人，跟林伯樵進行對談，分享獎學金申請過程、海外求學及返國後職涯發展經驗。

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由於美國政府近期撤銷哈佛大學招收國際學生資格，讓不少有意前往美國留學的台灣學生，擔憂申請簽證會發生問題，或者無法安排面試，進而影響前往美國留學。

林伯樵接受媒體聯訪時表示，根據目前教育部收到的消息，赴美簽證的速度雖然有變慢，但都還有在安排中，教育部會密切注意狀況，也透過駐美台北經濟文化代表處教育組，了解美國最新狀況。

林伯樵表示，近期的確有一些學生跟教育部聯繫，多數學生還在不確定下一步會怎樣的狀況下，主要擔心簽證有問題，或者預約不到面談時間，若學生需要幫忙，教育部會主動伸出援手，未來若確實掌握到學生簽證發生困難，因為有過去新冠疫情經驗，教育部會提出相對應的措施。

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