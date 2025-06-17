618年中慶攻略！電商促銷亮點整理　iPhone 16 Pro Max下殺只要1萬出頭

▲東森購物618年中慶，壓軸重頭戲「618限時回饋」將於6/18當天登場，全站不限金額累積消費，即享10%回饋，最高可獲得1,680枚E幣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶正式進入最高潮！不論是想換手機、補貨民生用品，還是搶限量好康，各平台優惠火力全開，不只限時下殺、加碼回饋，還有滿額抽獎、送美食、超商取貨贈飲料冰品等花式促銷輪番上陣。面對滿滿優惠訊息，怎麼買最聰明、最省荷包？關鍵好康一次幫你整理好，快跟上這波年中搶購潮，精打細算買得超有感！

東森購物狂灑優惠，主打最高45%樂透金回饋、每日18:18豪禮抽獎與限量精品贈品，6/18當天不限金額消費還能享10%回饋，最高領回1,680枚E幣。多品類優惠同步祭出：人氣美妝下殺3折起，滿額再送專櫃贈品；家電單筆回饋最高18,118樂透金，還可抽GARMIN名錶；3C類最高回饋45%，保健食品、寵物用品也有最低5折起的甜甜價。

不只線上熱賣，東森購物還在台北車站「東森廣場」舉辦「挖金大作戰」，即日起至7/6到指定店家掃QR code打卡，就能拿樂透金10枚，集滿6個打卡點再送大禮包，內含樂透金、廣場券與多款折價券。

▲東森購物618年中慶狂灑優惠。（圖／東森購物提供）

想換新機的話，Coupang酷澎618檔期推出每日限量閃購活動，精選3C熱門商品最低1折起，每晚8點至11點限時限量開搶，6/17主打Apple 2025 Macbook Air 15.3吋，驚喜價只要11,618元，6/18則有Apple iPhone 16 Pro Max同價開搶，實際商品數量與規格依平台App公告為準，全站同步定商品滿1000元折200元。6/18前下單站上任一款手機，還可抽「手機等值全額回饋」，手機等於免費入手。

momo購物則在6/18當天祭出四大限時加碼，包括「個人回饋送1000」、「隊伍消費最高送7000」、「限時搶618」以及「滿額送萬份漢堡王洋蔥圈」，其中活動自凌晨起，共12時段開搶最高618mo幣、168折價券、88折價券，總釋出近10萬組名額，每人每日限搶一次；累積消費滿1680元，可登記領取漢堡王洋蔥圈(小)乙份，限量4.5萬份，每人限登記一次。

▲momo 618熱搜爆品、限時回饋、機票美食全上陣。（圖／momo提供）

PChome 24h購物聚焦「囤貨省錢」、「抗暑採購」與「旅遊娛樂」三大情境，嚴選生活日用、涼夏家電、戶外旅遊等熱銷品類，全面祭出疊加式優惠，特別針對高頻次、高剛需、高回購品類限時下殺，像是樹頂純蘋果汁、冷萃日式綠茶、PRETZ餅乾棒蕃茄野菜、御茶園日式綠茶、UCC珈琲濃縮球微糖，人氣食品飲料1元瘋搶。

另外，舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽x64包），限定特價749元，平均單抽最低只要0.11元；ARIEL 超濃縮抗菌抗臭洗衣精補充包1030gx6（抗菌去漬型/室內晾衣型）特價699元，6/18當日再下殺至659元；藍鑽強效凝結除臭貓砂25lb（4款任選2盒）特價1,199元，搶便宜囤貨剛剛好。

▲PChome「618年中折扣戰」人氣美食限時1元搶、天天品牌品類日下殺35折起，還找來韓籍啦啦隊熱血應援，特邀蜜大腿女神河智媛、四次元女神趙娟週化身「直播特派店長」。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物自6/18起連續三天精選「用戶購物車熱門商品」推破盤優惠，6/18網羅全站熱門商品最低5折起，尤其超夯的Nintendo Switch 2首批限量預購，玩家們不能錯過，6/19、6/20再推出最低44元超值選品。此外，每人全站可領3張超商免運券，加上99元起蝦皮店到店免運吃到飽，宅配免運490元起，6/18四大時段0點、12點、18點、22點，6/19、6/20連兩日0點，這三天指定時段再發放折扣優惠券，數量有限，先用先贏。

6/18當天還有「四大超商取貨下單享飲品冰品」，7-11送福岡八女濃抹茶拿鐵大杯/冰，限量10,000組；全家送Fami!ce，不限口味，限量10,000組；萊爾富享特濃拿鐵中杯/冰熱不限，買一送一；OKmart享極淬莊園美式單杯省15元，讓取貨也變成療癒小確幸。

隨著畢業季與轉職潮來襲，Yahoo購物在618祭出求職季應援優惠，選購Acer指定筆電滿16,800元登記送8%超贈點，還可再抽價值萬元前開式28吋行李箱；Samsung超品日最低下殺67折、Samsung Galaxy S25 Ultra 512G手機直降7,200，買第二台再享6折優惠；6/19則是Sony品牌日接棒，SLIM版主機限時降價1,600元再送熱門遊戲片、WH-1000XM5真無線降噪耳罩耳機領券超殺價只要8,500元。