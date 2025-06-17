　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

618年中慶攻略！電商促銷亮點整理　iPhone 16 Pro Max下殺只要1萬出頭

▲東森購物618年中慶開跑！超殺回饋天天抽萬元豪禮 。（圖／東森購物提供）

▲東森購物618年中慶，壓軸重頭戲「618限時回饋」將於6/18當天登場，全站不限金額累積消費，即享10%回饋，最高可獲得1,680枚E幣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶正式進入最高潮！不論是想換手機、補貨民生用品，還是搶限量好康，各平台優惠火力全開，不只限時下殺、加碼回饋，還有滿額抽獎、送美食、超商取貨贈飲料冰品等花式促銷輪番上陣。面對滿滿優惠訊息，怎麼買最聰明、最省荷包？關鍵好康一次幫你整理好，快跟上這波年中搶購潮，精打細算買得超有感！

東森購物狂灑優惠，主打最高45%樂透金回饋、每日18:18豪禮抽獎與限量精品贈品，6/18當天不限金額消費還能享10%回饋，最高領回1,680枚E幣。多品類優惠同步祭出：人氣美妝下殺3折起，滿額再送專櫃贈品；家電單筆回饋最高18,118樂透金，還可抽GARMIN名錶；3C類最高回饋45%，保健食品、寵物用品也有最低5折起的甜甜價。

不只線上熱賣，東森購物還在台北車站「東森廣場」舉辦「挖金大作戰」，即日起至7/6到指定店家掃QR code打卡，就能拿樂透金10枚，集滿6個打卡點再送大禮包，內含樂透金、廣場券與多款折價券。

東森購物網618年中慶（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物618年中慶狂灑優惠。（圖／東森購物提供）

想換新機的話，Coupang酷澎618檔期推出每日限量閃購活動，精選3C熱門商品最低1折起，每晚8點至11點限時限量開搶，6/17主打Apple 2025 Macbook Air 15.3吋，驚喜價只要11,618元，6/18則有Apple iPhone 16 Pro Max同價開搶，實際商品數量與規格依平台App公告為準，全站同步定商品滿1000元折200元。6/18前下單站上任一款手機，還可抽「手機等值全額回饋」，手機等於免費入手。

momo購物則在6/18當天祭出四大限時加碼，包括「個人回饋送1000」、「隊伍消費最高送7000」、「限時搶618」以及「滿額送萬份漢堡王洋蔥圈」，其中活動自凌晨起，共12時段開搶最高618mo幣、168折價券、88折價券，總釋出近10萬組名額，每人每日限搶一次；累積消費滿1680元，可登記領取漢堡王洋蔥圈(小)乙份，限量4.5萬份，每人限登記一次。

momo 618年中促銷（圖／momo提供）

▲momo 618熱搜爆品、限時回饋、機票美食全上陣。（圖／momo提供）

PChome 24h購物聚焦「囤貨省錢」、「抗暑採購」與「旅遊娛樂」三大情境，嚴選生活日用、涼夏家電、戶外旅遊等熱銷品類，全面祭出疊加式優惠，特別針對高頻次、高剛需、高回購品類限時下殺，像是樹頂純蘋果汁、冷萃日式綠茶、PRETZ餅乾棒蕃茄野菜、御茶園日式綠茶、UCC珈琲濃縮球微糖，人氣食品飲料1元瘋搶。

另外，舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽x64包），限定特價749元，平均單抽最低只要0.11元；ARIEL 超濃縮抗菌抗臭洗衣精補充包1030gx6（抗菌去漬型/室內晾衣型）特價699元，6/18當日再下殺至659元；藍鑽強效凝結除臭貓砂25lb（4款任選2盒）特價1,199元，搶便宜囤貨剛剛好。

PChome 24h購物「618年中折扣戰」特邀蜜大腿女神河智媛、四次元女神趙娟週化身「直播特派店長」 （圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome「618年中折扣戰」人氣美食限時1元搶、天天品牌品類日下殺35折起，還找來韓籍啦啦隊熱血應援，特邀蜜大腿女神河智媛、四次元女神趙娟週化身「直播特派店長」。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物自6/18起連續三天精選「用戶購物車熱門商品」推破盤優惠，6/18網羅全站熱門商品最低5折起，尤其超夯的Nintendo Switch 2首批限量預購，玩家們不能錯過，6/19、6/20再推出最低44元超值選品。此外，每人全站可領3張超商免運券，加上99元起蝦皮店到店免運吃到飽，宅配免運490元起，6/18四大時段0點、12點、18點、22點，6/19、6/20連兩日0點，這三天指定時段再發放折扣優惠券，數量有限，先用先贏。

6/18當天還有「四大超商取貨下單享飲品冰品」，7-11送福岡八女濃抹茶拿鐵大杯/冰，限量10,000組；全家送Fami!ce，不限口味，限量10,000組；萊爾富享特濃拿鐵中杯/冰熱不限，買一送一；OKmart享極淬莊園美式單杯省15元，讓取貨也變成療癒小確幸。

隨著畢業季與轉職潮來襲，Yahoo購物在618祭出求職季應援優惠，選購Acer指定筆電滿16,800元登記送8%超贈點，還可再抽價值萬元前開式28吋行李箱；Samsung超品日最低下殺67折、Samsung Galaxy S25 Ultra 512G手機直降7,200，買第二台再享6折優惠；6/19則是Sony品牌日接棒，SLIM版主機限時降價1,600元再送熱門遊戲片、WH-1000XM5真無線降噪耳罩耳機領券超殺價只要8,500元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台中猴闖入小吃店　跳上桌搶麵還配滷味
快訊／獨子滑進粉碎機慘死！媽哭到癱軟　老闆悲慟下跪
快訊／才剛上任！　以色列宣布擊斃「伊朗軍方最高階將領」
G7聯合聲明「伊朗永不得擁有核武」　挺以色列自衛權
無糖飲料免稅！　多位綠委喊話推動
每月加班45hrs猝死　認定「過勞」判賠486萬
快訊／員工滑落粉碎機　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

618年中慶攻略！電商促銷亮點整理　iPhone 16 Pro Max下殺只要1萬出頭

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

超商包裹可外送到家！7-11免證件取貨擴大　全家限時免運　　

頂呱呱618年中慶「買1送1」　3款人氣點心免費吃

純喫茶×傳說對決限量開賣！玩家搶喝傳說瓶、社群討論熱度飆升

漢堡王「無麵包低碳餐」只賣2周　69折爽吃3人份牛排

吃泡麵就能收編史努比？味味A這波聯名太香了！不限通路登錄發票抽獨家黃金史努比及可愛周邊

【廣編】暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店「每日限量20間」麗寶樂園新增3必玩景點

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

亞洲醫美權威都推薦「A.I.美光針」！膚質優化到凹疤治療一次到位

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

618年中慶攻略！電商促銷亮點整理　iPhone 16 Pro Max下殺只要1萬出頭

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

超商包裹可外送到家！7-11免證件取貨擴大　全家限時免運　　

頂呱呱618年中慶「買1送1」　3款人氣點心免費吃

純喫茶×傳說對決限量開賣！玩家搶喝傳說瓶、社群討論熱度飆升

漢堡王「無麵包低碳餐」只賣2周　69折爽吃3人份牛排

吃泡麵就能收編史努比？味味A這波聯名太香了！不限通路登錄發票抽獨家黃金史努比及可愛周邊

【廣編】暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店「每日限量20間」麗寶樂園新增3必玩景點

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

亞洲醫美權威都推薦「A.I.美光針」！膚質優化到凹疤治療一次到位

新台幣觸29.46元急煞！　彭博曝央行十點前1動作阻升

馬英九參觀習近平「最牽掛鄉鎮」讚有古意　兩人意外「同框」

台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務　免費法律諮詢+心理協助

80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑

抄名冊沒人質疑違法？　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

峇里島海神廟孤懸海上美如仙境！蛇洞傳說＋退潮後聖泉祈福超特別

陸頂尖洞穴女潛水員廣西潛水遇難　失聯23日後尋獲遺體

17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒　1/3拿去養小白臉...判無罪

Grok任務排程功能疑將上線　支援定時查詢與外部通知推送

AI超誠實「5句忠告」逼哭網友：你需要比你想像的更早開始照顧身體

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

消費熱門新聞

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

頂呱呱618年中慶限時買1送1

麥當勞APP手機點餐專屬優惠一次看

超商周一咖啡優惠！全家、7-11寄杯下殺

超商包裹可外送到家！全家限時免運

味味A這波聯名太香了！不限通路登錄發票抽獨家黃金史努比及可愛周邊

漢堡王無麵包低碳雙人餐只賣2周

必勝客一公尺派對盒升級！

純喫茶×傳說對決限量開賣！

超商咖啡買1送1、麵包銅板價

全聯備貨增！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠

618年中慶攻略！電商促銷亮點整理

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐

霜淇淋、咖啡「買1送1」

更多熱門

相關新聞

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

隨著台灣5G普及率持續攀升，5G智慧型手機已逐漸成為現代生活中不可或缺的標配。美商Coupang酷澎秉持一貫的科技創新精神，攜手motorola推出多款5G智慧型手機，主打親民價格、豪華規格，讓顧客僅需超值價3,499元，即可輕鬆升級5G新生活。

電商衝618買氣！LG AI洗衣機1元起標

電商衝618買氣！LG AI洗衣機1元起標

黑松100週年限定！酷澎618限量送「懷舊柑仔店」

黑松100週年限定！酷澎618限量送「懷舊柑仔店」

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

東森購物618年中慶　抽萬元豪禮

東森購物618年中慶　抽萬元豪禮

關鍵字：

618年中促銷電商超值好康必搶

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面