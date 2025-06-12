黑松100週年限定！Coupang酷澎618強檔限量送「懷舊柑仔店」

▲Coupang酷澎攜手國民品牌黑松歡慶100週年，首度滿額送限量黑松懷舊柑仔店。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

美商Coupang酷澎宣布與國民品牌黑松攜手合作，共同歡慶黑松創立100週年，即日起至2025年6月22日，首度推出滿額贈活動。凡於Coupang酷澎消費黑松全系列商品（包含黑松沙士、FIN補給飲料、黑松茶花、立頓茶飲等）單筆滿618元，即可獲贈限量「黑松懷舊柑仔店DIY收納組」。本次贈品以懷舊細節重現傳統柑仔店風貌，精緻細節打造時光倒流的感動，讓經典味道不只是喝得到，更能收藏！重現記憶中的台味風景，限量贈送，錯過不再。

Coupang酷澎與黑松攜手合作，為百年品牌注入新驚喜，也進一步展現酷澎對台灣市場的深耕承諾與品牌連結力。滿額贈品「黑松懷舊柑仔店DIY收納組」，立體古早味零食貨架陳列著棒棒糖、汽水軟糖，並在店門口佇立復古老機車，伴隨一旁黃澄澄的黑松飲料箱，店面再掛著黑松經典瓶蓋招牌與台味茄芷袋，完整還原記憶裡巷口柑仔店的迷人之處。除了裝飾收藏，也兼具實用性，可作為筆筒或名片座，是台味復古迷必收的療癒逸品。

作為黑松100週年紀念活動的重要一環，Coupang酷澎同步販售旗下熱銷商品： 獨具風味的經典碳酸飲料黑松沙士帶來最具台味的用餐體驗；黑松FIN好菌補給飲添加L-137植物乳酸菌，有助調節生理機能、補充流失的水分及電解質；黑松韋恩特濃咖啡採用深度烘焙，100%原豆萃取與紐西蘭乳源交融，帶來香醇濃郁的完美平衡，串聯台灣跨世代繽紛回憶。

▲Coupang酷澎深耕台灣市場，攜手黑松推出全台限量活動。

自2022年Coupang酷澎於台灣推出火箭速配與火箭跨境服務，並在今年起推出無條件免運的WOW會員方案，為台灣顧客提供快速配送與優質選品。今年以「黑松100轉動，感動」為主題與黑松合作，不僅代表酷澎對台灣在地品牌的高度重視，更象徵經典品牌與全球化未來商務公司的成功結合，成為連結在地文化與全球市場的數位橋樑。

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