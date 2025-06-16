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Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

Coupang酷澎618超速夏殺獻優惠　最超值5G手機moto g34 5G（圖／Coupang酷澎提供）

▲台灣行動通訊邁入5G時代，Coupang酷澎親民實力機moto g34 5G滿足數位需求。（圖／Coupang酷澎提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著台灣5G普及率持續攀升，5G智慧型手機已逐漸成為現代生活中不可或缺的標配。美商Coupang酷澎秉持一貫的科技創新精神，攜手motorola推出多款5G智慧型手機，主打親民價格、豪華規格，僅需超值價3,499元，即可輕鬆升級5G新生活。從明（17日）日起，搭配Coupang酷澎618超夏殺多重活動，再享限時加碼折扣300元，讓高效能5G手機更加平易近人。優惠數量有限，售完為止。

Coupang酷澎致力於推動數位生活，以優質商品與合理價格，讓更多台灣用戶體驗流暢、快速又安全的行動網路。此次推出motorola 三大超值親民實力機款，不僅性能出色、設計時尚，更是推動台灣5G普及化的關鍵一步，為智慧生活增添利器。

moto g34 5G 採用 Snapdragon™ 695 八核心處理器，提供快速的 5G 連接和穩定的性能，帶來極速順暢的多工操作與遊戲體驗。包括 120Hz 的 6.5 吋大螢幕、5,000mAh 長效電池、5,000 萬畫素主相機系統、Dolby Atmos® 雙喇叭環繞音效，重量約180g，享受豐富視聽內容不手痠，為追求高 CP 值的消費者提供超越期待的 5G 使用體驗。moto g34 5G 的機身設計也同樣令人驚豔，厚度僅 7.98mm，孔雀綠、極致黑，還有IP52 防潑水等級。從外型、效能到電力與相機，moto g34 5G 以全方位表現重新定義「親民實力機」的新標準。

對於重視效能與娛樂體驗的消費者，也可選購moto g55 5G 採用Dimensity 7025晶片，搭配128GB 儲存空間，支援多工操作與影音串流，使用流暢不卡頓，Coupang 酷澎優惠價4,990元。若追求更高影像與視覺表現，可選擇搭載 Snapdragon 7 Gen 3 的 motorola edge 50 pro，配備 144Hz pOLED 曲面螢幕與旗艦級三鏡頭，兼具性能與設計，Coupang酷澎優惠價 10,999元。

搭配Coupang酷澎「618超夏殺購物節」多重優惠，即日起至6月18日全站指定商品滿1000元現折200元及6月17、18日加碼限量VISA卡友滿1000現折100，每人每天限用一次，合計還可再省300元；只要全網最優惠價格3,199元就能帶回效能與優勢價格兼具的moto g34 5G手機。

Coupang酷澎618超速夏殺獻優惠　最超值5G手機moto g34 5G（圖／Coupang酷澎提供）

▲▼Coupang酷澎推出6支motorola兼具效能與價格競爭力的5G手機，6/17～6/18達成指定條件現折300。（圖／Coupang酷澎提供）

Coupang酷澎618超速夏殺獻優惠　最超值5G手機moto g34 5G（圖／Coupang酷澎提供）

motorola 穩健推進全球成長動能，展現市場韌性與品牌實力
motorola 全球智慧型手機市場的表現持續強勁，其成長速度為全球智慧型手機市場的三倍，年成長率達 19%，並已連續六季蟬聯全球成長最快的智慧型手機品牌。2024/2025 財務年度表現強勁，營收年成長率達 27%。

根據 IDC（International Data Corporation，國際數據資訊公司）資料，Motorola 在 2024 年名列全球22 個國家的前五大手機品牌，更在14個國家躋身前三大。這些成果不僅反映了品牌的強大實力，也展現出 motorola 在國際市場中持續擴大影響力的成長動能。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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