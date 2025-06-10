東森購物618年中慶開跑！狂撒E幣、樂透金　加碼送曼谷機票

▲東森購物618年中慶推出「618大賓果」活動。（圖／東森購物提供；以下同）

消費中心／綜合報導

年度最強購物檔期，東森購物618年中慶火熱開跑！即日起至6月18日，不僅線上全站瘋狂優惠，更結合台北車站「東森廣場」線下活動，從美妝保健、家電3C到精品寵物多品類，推出最高45%樂透金回饋、每日18:18抽萬元豪禮、限量精品加碼贈，打造全民搶購的購物盛典。

根據東森購物觀察，年中慶期間女性族群購買力明顯增加，尤其是小資女與輕熟女，熱衷入手美妝保養、健康食品與家用電器。為搶攻這波消費熱潮，平台量身打造多檔主題活動，包括「美妝年中賞」、「保健618」與「VIP狂歡宴」，搭配E幣、樂透金回饋與滿額抽獎，強化購物誘因。

東森購物618年中慶，連續兩週天天回饋、限時抽獎、壓軸回饋10%等。最受矚目的「天天開獎」6月13日登場，凡單筆消費滿618元，即享一次抽獎資格，每天18:18準時開出豪華好禮，包括華航曼谷雙人來回機票、國際牌微電腦微波爐、夏普空氣清淨器、LABUBU公仔等獎品。

「天天滿額回饋」也於6月13日同步起跑，活動至6月17日止。凡全站消費滿1,680元可得100枚樂透金，滿10,000元再加碼送600枚樂透金，累積消費越多、賺越多。壓軸重頭戲「618限時回饋」將於6月18日當天登場，全站不限金額累積消費，即享10%回饋，最高可獲得1,680枚E幣，預計將引爆流量高峰。

▲東森購物618年中慶，祭出最高45%樂透金回饋。

商品優惠方面也是一波接一波：

「美妝年中賞」：人氣回購神品3折起，滿額再送專櫃贈品。

「保健618」：保健食品下殺5折，滿額再送1,200枚樂透金。

「家電618狠掃折扣」：單筆回饋最高18,118枚樂透金，還可抽GARMIN名錶。

「3C全民開搶」：回饋高達45%，滿額也有抽獎機會。

「寵物618」：最低5折起，下單抽獎與滿額再抽PETLIBRO智能餵食器與GEN7PETS寵物拉桿箱。

「夏季旅行 從箱開始」：行李箱最低5折，單筆滿999元登記送限量史努比玻璃瓶。

除了線上戰場，東森購物也同步於台北車站「東森廣場」舉辦《挖金大作戰》，活動自即日起至7月6日止。民眾只要到指定店家掃描QR Code完成打卡，即可領取樂透金10枚，集滿6個打卡點再送大禮包，內含樂透金、廣場券與多款折價券。

東森購物表示，618年中慶已成為上半年最具指標性的電商盛事，不僅提供超值優惠與回饋，也透過遊戲式互動、抽獎機制與虛實整合活動，讓消費者「買得開心、拿得滿意、玩得有趣」，預期活動將再創流量與銷售雙高峰。

即日起可至活動東森購物與活動攻略網頁查詢各檔優惠詳情，搶先加入購物車，把握年中最強檔期。