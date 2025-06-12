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電商衝618買氣！LG AI洗衣機1元起標、伊萊克斯空氣清淨機買一送一

▲東森購物618年中慶開跑！超殺回饋天天抽萬元豪禮 。（圖／東森購物提供）

▲東森購物618年中慶火熱開跑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰年中618購物節，電商平台全面開打折扣戰。東森購物狂撒E幣與樂透金，主打天天滿額回饋、限時抽獎，單筆滿618元就有機會抽中曼谷雙人機票；momo購物網則推出雅詩蘭黛小棕瓶、伊萊克斯空氣清淨機等人氣商品買一送一；Yahoo拍賣更祭出LG樂金WashTower洗乾衣機1元起標的超殺優惠。消費者除了補貨日用品，也可以鎖定高回饋品項，搶下上半年最划算購物戰利品。

東森購物618年中慶活動進入最高潮，即日起連續兩週火力全開，人氣美妝、保健食品、3C家電、寵物用品等，最低下殺3折起，再祭出天天回饋、限時抽獎、壓軸回饋10%等多重優惠，「天天開獎」活動於6/13正式展開，凡單筆消費滿618元，即享一次抽獎資格，每天18:18準時開出好禮，包括華航曼谷雙人來回機票、國際牌微電腦微波爐、夏普空氣清淨器、LABUBU公仔等獎品。

「天天滿額回饋」活動至6/17止，凡全站消費滿1,680元可得100枚樂透金，滿10,000元再加碼送600枚樂透金，累積消費越多、賺越多。6/18當天則有壓軸的限時回饋，全站不限金額累積消費，即享10%回饋，最高可獲得1,680枚E幣。

▲東森購物618年中慶開跑！超殺回饋天天抽萬元豪禮 。（圖／東森購物提供）

▲東森購物618年中慶，祭出最高45%樂透金回饋。（圖／東森購物提供）

東森購物也同步於台北車站「東森廣場」舉辦【挖金大作戰】，只要到指定店家掃描QR Code完成打卡，即可領取樂透金10枚，集滿6個打卡點再送大禮包，內含樂透金、廣場券與多款折價券，活動至7/6止。

東森購物表示，618年中慶已成為上半年最重要的電商節慶，不僅提供超值優惠與回饋，也透過遊戲式互動、抽獎機制與虛實整合活動，讓消費者「買得開心、拿得滿意、玩得有趣」，預期活動將再創流量與銷售雙高峰。

隨著618年中購物檔期進入高峰，消費者的選品邏輯同步轉變。momo購物網觀察指出，站內「買一送一」搜尋量單週突破30萬次，登上熱搜榜首。相較過去追求單品最低價，今年買氣集中在組合優惠與回饋設計是否夠有感，反映出消費者選購時更重視「總效益」。

像是Estee Lauder雅詩蘭黛小棕瓶推出30ml買一送一，加贈膠原霜與亮眼霜；伊萊克斯Flow A3 Air空氣清淨機也推買一送一，特價6618元；WOKY二代渾圓杯搭配滿額抽清淨機與mo幣贈送，吸引不少精打細算的消費者。

momo 618買一送一選品（圖／momo提供）

▲▼momo購物網觀察，近一週「買一送一」搜尋量激增突破30萬次。（圖／momo提供）

momo 618買一送一選品（圖／momo提供）

近期濕熱天氣也帶動涼感家電熱搜暴衝。冰箱、電風扇、除濕機三大品類穩居榜上，消費者多選擇在大檔期一次入手高單價商品。momo表示，TECO東元DC立扇推出限時29折；TOSHIBA東芝180公升雙門冰箱以74折優惠吸引下單；Philips飛利浦13公升除濕機則以8999元特價加碼mo幣與抽金條活動，促購力道十足。

繳稅季、關稅議題延燒，Yahoo購物發現近期618購物季消費新風向，包括「高單保值精品」逆勢成長、省荷包的「小資平替商品」竄紅，以及消費者對「購物品牌信賴感」更加重視。迎接618年中慶，全站下殺3折起，即日起至6/15「時尚力」品類市集火熱開跑，大研生醫、New Balance、BHK’s、adidas等品牌日接棒下殺；Yahoo拍賣持續推出爆品好物「1元起標」專區，其中LG樂金WashTower AI智控洗乾衣機1元起標，值得關注之外，再加碼6/12起連續7天限時免運。

Yahoo拍賣618祭出LG樂金WashTower洗乾衣機1元起標（圖／翻攝自Yahoo拍賣）

▲拍賣平台在618年中檔期推出LG樂金WashTower洗乾衣機1元起標。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）

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