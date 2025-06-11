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MSI 618年中購物戰超激省優惠開跑！3款明星筆電報你知　頂規效能到小資商務筆電全都有

記者蘇晟彥／綜合報導

618年中購物季來臨，微星科技（MSI）再度祭出多組超殺優惠，不管是電競玩家，又或者是要跟上AI潮流的消費者，都不能錯過今年話題性、口碑極佳的RTX50系列AI筆電，還有像是商務筆電、電競筆電等等，在這次「MSI 618年中購物戰」一應俱全，即日起至6/29享限定優惠價，登陸還能額外再獲得666購物金。這次《ETtoday新聞雲》也整理3大明星商品重點特色，帶大家用最短的時間找到最適合的筆電，不僅年中時犒賞自己一波，也替荷包省下一大筆，成為最聰明的消費者。

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▼「MSI 618年中購物戰」推出多項明星商品，要讓消費者買到最划算、效能最強的筆電。（圖／品牌提供）

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

除了前陣子推出就受到青睞的RTX50系列以外，在這次「MSI 618年中購物戰」裡頭也祭出多款因應不同消費者需求的機型，從規格極佳、搭載RTX50系列顯卡的Vector 16 HX AI，、輕巧纖薄、僅有1.98kg的Cyborg 15 AI電競筆電，還有小資族也能輕鬆入手的Modern 14商務筆電等一應俱全，不管有任何需求，只要到MSI年中購物戰的網站上一定都能找到，還能用最激省的價格入手，一箭雙鵰！

最新RTX50系列筆電 Vector 16 HX AI　提供先進AI效能運算

Vector 16 HX AI以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，提供最先進的效能與穩固的穩定性。如同高科技大腦，無論是軟體開發、數據分析或模擬運算，都能夠高速且精準地處理複雜數據。在規格方面，Vector 16 HX AI搭載最新Intel® Core™ Ultra 9 處理器、GeForce RTX5070 Ti筆電GPU，具備強大的AI算力支援，透過DLSS 4革命性的神經渲染技術，以前所未有的速度生成圖像，利用 AI 大幅提升效能，並帶來更佳遊戲畫面品質。

除了頂尖規格，Vector 16 HX AI全新設計的Cooler Boost 5散熱技術，擁有雙風扇與6根散熱導管，為CPU和GPU提供量身打造的散熱解決方案。更大的風扇與加寬散熱導管，即使在緊湊激烈的遊戲中，也能確保最佳效能。Vector 16 HX AI採用24區RGB全彩背光電競鍵盤，並具備Copilot快捷鍵。WASD熱鍵具備發光與獨特鍵帽設計，為你的遊戲旅程增添個人風格與沉浸感。

Vector 16 HX AI配備極速傳輸組合，支援最多 2 組 SSD，提供極致的資料處理速度，無論是遊戲還是多工運行，都能發揮極致性能。此外，Vector 16 HX AI擁有最完整的IO連接埠，能支援各種類型的數據傳輸或顯示輸出，提供玩家最大的使用靈活性。兩個Thunderbolt™ 5連接埠搭載頻寬增強技術，暢享最高120Gbps的傳輸頻寬。

在這次「MSI 618購物戰」中，Vector 16 HX AI只要$57,999元就能帶回家，登錄再送$666電子現金。

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▼Vector 16 HX AI搭載RTX50系列顯卡，只要57,999元就能享受高速AI算力、極致遊戲體驗。

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

纖薄輕巧電競筆電Cyborg 15 AI　隨處開工so easy

Cyborg 15 AI擁有1.98kg、21.95mm的輕巧纖薄機身，是一款適合隨身攜帶的電競筆電。上蓋採用鋁合金屬材質，提供滑順且高品質的觸感，同時也能輕巧兼具。Cyborg 15 AI以前衛科幻的語彙打造未來感十足的外型設計，鍵盤與機身採用局部半透明設計，具穿透感的材質能讓機身內部樣貌呈現在眼前。4區RGB背光電競鍵盤半透明WASD熱鍵鍵帽設計，玩家在遊戲中能更快速且精準地操作。空格鍵、方向鍵與電源鍵更以未來概念的線條點綴，為玩家打造獨特科幻氛圍。

Cyborg 15 AI指定款搭載Intel Core Ultra 7處理器，內建全新的NPU，以支援更高的工作負載，能加速人工智慧應用程式的運行。GeForce RTX 4050筆記型電腦GPU具備優異AI算力，帶來更沉浸的遊戲體驗、更事半功倍的創作與工作效率。

Cyborg 15 AI不僅效能優異，更搭配MSI獨家AI智能技術。微星 AI 智慧引擎能針對使用情境並自動調整硬體設定，以實現最佳效能表現。全新升級的AI降噪技術和三麥克風陣列設計，即使在嘈雜的環境中，仍可以享受到流暢且清晰的音效品質。

在這次「MSI 618購物戰」中，Cyborg 15 AI只要$29,618元就能帶回家，登錄再送$666電子現金。

＞＞Cyborg 15 AI纖薄輕巧電競筆電，618限時狂降＜＜

▼Cyborg 15 AI主打輕巧機身僅有1.98KG，不只出門在外攜帶方便，搭載RTX 4050可以應付AI運算、工作與、遊戲場合。

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

Modern 14輕巧美型商務筆電　180度攤平設計開會、簡報一把罩

Modern 14以流線感打造纖薄輕巧機身，具備完美的手感。都會銀的質感色調展現未來與科技結合的美感。Modern 14具備你所需的全天候續航力，並支援USB-C PD快充功能，隨時能為筆電快速充電。輕巧與長效續航的完美組合，是你最佳隨身配備。

Modern 14 配備升級的大尺寸觸控板，1.7mm鍵程的全尺寸背光鍵盤，為你打造舒適的使用體驗。機身可180度攤平設計，並有畫面翻轉快捷鍵(F12)功能，輕鬆符合各種使用情境。Modern 14擁有纖薄輕巧設計，同時也無須妥協。Modern 14配置所有必需的全功能連接埠，提供快速不間斷的連接。你可以輕鬆連接現有的外接設備，例如螢幕、投影機等，提升工作效率。

在這次「MSI 618購物戰」中，Modern 14只要$13,618元就能帶回家。

＞＞Modern 14 輕巧美型商務筆電，618超低入手價＜＜

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

▲▼ 微星618 。（圖／品牌提供）

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微星618筆電MSI

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