飛彈碎片卡進大腿！以色列空襲釀224死　伊朗醫院淪煉獄

▲德黑蘭一名不願具名的急診醫師表示，以色列空襲造成大量平民傷亡，幾乎癱瘓當地醫院。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列連日對伊朗的空襲，造成大批傷患湧入醫院，其中位於首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼醫院急診室早已被病人淹沒，醫生更形容是慘遭「血洗」，有病人被送進急診時，飛彈的碎片還卡在大腿。而急診室現場更是被尖叫與混亂淹沒，有的傷患受到重傷，有的則已經是屍體。伊朗當局16日指，全國共有1227人被送往大學醫院救治，其中224人死亡。

根據《衛報》報導，一名不願具名的急診醫師表示，「這簡直是一場血腥屠殺，急診室現場被混亂與家屬尖叫淹沒，數十名傷患一次被送進來。」隨著以伊戰事進入第4天，病患數量大幅上升，原本就緊繃的醫療系統根本無法負荷。

現場醫師表示，「我看到幼童、青少年、成年人以及長者被送進來，還有些自己都血流不止的母親們抱著被飛彈碎片擊中的孩子衝進醫院，而她們甚至等到把孩子放下後才發現自己也受傷。」

醫師指出，許多傷患因為以色列空襲時在炸彈掉落處附近，因此傷勢嚴重，有人股骨和髖關節軟組被插進飛彈的金屬碎片，有人內出血，也有人嚴重燒傷。

伊朗當局16日表示，截至目前已有1277人被送醫，其中224人不幸喪命。但伊瑪目霍梅尼醫院一名醫師指出，實際死傷恐怕更多，醫院已緊急增加加護病房床位，輕傷者則轉至其他診所。加護病房的醫護更被下令不得在網路上公布任何有關死傷人數的訊息。而伊朗政府也拒絕提供外媒詳細死傷人數。

伊朗衛生部發言人表示，超過90%的死傷者是平民，但以色列總理納坦雅胡聲稱，以軍只針對伊朗政府設施發動攻擊，並強調，以色列與伊朗不同，伊朗不但針對公民發動攻擊，還殺害兒童與婦女。

報導稱，作為反擊，伊朗空襲以色列軍事設施與住宅區，已造成至少17人死亡，其中包含3名孩童。而伊朗也指控以色列轟炸西部克爾曼沙阿一間醫院，導致病患傷亡。

另一方面，一段影片顯示，以軍16日晚間疑似炸毀伊朗國營電視台，主播則是嚇得不顧直播，慌忙逃離現場。