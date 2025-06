以色列「閃電之盾」首度實戰！　成功攔截8架伊朗無人機

▲以色列新型防空系統「閃電之盾」(Barak Magen)。(圖/取自IDF)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與伊朗交火持續升溫之際,以軍15日晚間首度啟用新型防空系統「閃電之盾」(Barak Magen),成功從海上飛彈艦發射攔截器,擊落8架來襲的伊朗無人機。

根據以色列國防軍(IDF)聲明,這項攔截行動由以色列海軍執行,使用的是部署於薩爾6型(Sa’ar 6)飛彈艦上的「閃電之盾」系統與長程防空攔截器(LRAD),一共攔截了8架伊朗無人機。

IDF表示,這是「閃電之盾」系統首次實戰應用,美國猶太國家安全研究所(JINSA)資深研究員漢納(John Hannah)表示,這套新系統大幅提升了以色列海軍的空中與飛彈防禦能力。

For the first time, the 'Barak Magen' aerial defense system and the long-range air defense system 'LRAD' were operationally employed against incoming UAVs. The interceptor, which is installed on the INS Sa’ar 6 missile ship, is capable of countering a wide range of threats. pic.twitter.com/e9OWJfKijZ