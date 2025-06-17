以色列「閃電之盾」首度實戰！　成功攔截8架伊朗無人機

▲以色列新型防空系統「閃電之盾」（Barak Magen）。（圖／取自IDF）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗交火持續升溫之際，以軍15日晚間首度啟用新型防空系統「閃電之盾」（Barak Magen），成功從海上飛彈艦發射攔截器，擊落8架來襲的伊朗無人機。

根據以色列國防軍（IDF）聲明，這項攔截行動由以色列海軍執行，使用的是部署於薩爾6型（Sa’ar 6）飛彈艦上的「閃電之盾」系統與長程防空攔截器（LRAD），一共攔截了8架伊朗無人機。

IDF表示，這是「閃電之盾」系統首次實戰應用，美國猶太國家安全研究所（JINSA）資深研究員漢納（John Hannah）表示，這套新系統大幅提升了以色列海軍的空中與飛彈防禦能力。

For the first time, the 'Barak Magen' aerial defense system and the long-range air defense system 'LRAD' were operationally employed against incoming UAVs. The interceptor, which is installed on the INS Sa’ar 6 missile ship, is capable of countering a wide range of threats. pic.twitter.com/e9OWJfKijZ — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) June 16, 2025

漢納指出，「閃電之盾」是以色列多層次飛彈防禦體系的最新一環，能增加以軍的戰略縱深，「它不只是保護艦隊，更是保護以色列整條地中海沿岸的能源與關鍵設施。」

IDF表示，這套系統能攔截各種類型的威脅，包括無人機（UAV）、巡弋飛彈、高拋物線飛行物與對海飛彈等。

以伊雙方交火進入第4天之際，伊朗16日再度對以色列發動新一波飛彈襲擊，造成至少8人死亡、數十人受傷。以色列軍方則聲稱已掌控德黑蘭上空的空優，並透過廣播警告伊朗首都中部約33萬名居民緊急撤離，為可能的後續攻擊做準備。