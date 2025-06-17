狂轟伊朗卻無退路！以色列陷「雙線作戰」　CNN：看不到盡頭的戰爭

▲以色列特拉維夫遭伊朗飛彈襲擊報復。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列近日針對伊朗發動史無前例的軍事行動，雖然初期空襲成效顯著，轟炸伊朗關鍵核設施與天然氣田、殲滅核科學家，但在伊朗展開強烈報復後，戰局急速升溫，以方卻遲遲未提出明確的退場策略。美國雖協助以色列攔截飛彈，卻拒絕參與攻擊行動，使以色列陷入進退維谷的局面。

根據美媒《CNN》，以色列雖展現強大軍力，重創伊朗核設施與暗殺重要核科學家，卻無法達成徹底摧毀目標，加上關鍵設施如福爾多（Fordow）濃縮廠位於深山地底，若無美軍支援與專用武器恐難以突破。報導分析，這場戰爭缺乏明確時間表與長遠戰略，很可能如同以往，再度陷入一場沒有終點、也沒有具體目標的漫長戰事。

以色列軍方曾明確表示，目標是「永久消除伊朗構成生存威脅的核武與彈道飛彈能力」，但這一戰略需高度依賴美國軍事協助，如今卻遭遇川普政府的冷處理。川普不僅公開拒絕參與軍事攻擊，甚至否決了以色列提出的刺殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。

川普表示自己致力於調解衝突，稱「以色列與伊朗最終會談判，就像我讓印度和巴基斯坦談判一樣」。

不過，相較於外交調解，以色列更需要美國的火力支援。報導指出，若無美方後勤與破壞地堡的能力，即便戰爭持續，也難以真正削弱伊朗的核武發展。更何況，即使所有設施被摧毀，伊朗政權依然保有制度化的核技術知識，未來可能重建，甚至因此更加堅信擁有核武才是自保之道。

專家認為，這場衝突最終恐怕仍須透過外交途徑化解。

以色列總理納坦雅胡多次呼籲伊朗人民起身推翻政權，但《CNN》指出，大規模空襲反而會強化伊朗國內團結。在這場戰爭中，伊朗人民長期壓抑內心的不滿，轉變為對外敵的怒火，使得反政府的聲音反而被壓制。這種反效果，使以色列「以戰逼變」的策略成效大打折扣。

這並非以色列首次陷入戰略模糊的衝突。2023年10月7日，以色列在加薩走廊與巴勒斯坦恐怖武裝組織哈瑪斯爆發衝突後，便持續對哈瑪斯展開軍事打擊，雖然原意為摧毀哈瑪斯軍事組織、營救人質，但迄今仍無後續計畫。如今與伊朗戰爭擴大，以色列再度陷入一場缺乏明確終點的高風險消耗戰。