川普備戰？美軍「31架空中加油機」部署歐洲　尼米茲航母前往中東

▲美國尼米茲號核動力航空母艦（USS Nimitz）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰雲密布，美軍軍事動作頻頻，目前美方已出動超過31架空中加油機前往歐洲，航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）也悄悄駛離南海，朝中東方向前進。種種跡象顯示，華府正為局勢全面升級進行準備。

根據《路透社》報導，兩位不具名的美國官員證實，為因應中東衝突擴大，美軍已派遣大量空中加油機部署歐洲，為總統川普（Donald Trump）提供戰略選項，同時航空母艦尼米茲號也正向中東海域移動。

儘管這些行動部分屬於預定部署，但時機點敏感，被視為戰略升級訊號；尼米茲號可搭載約5000名人員與超過60架飛機。

▲美軍KC-135空中加油機。（圖／路透社）



航班追蹤網站AirNav Systems指出，光是15日就有超過31架KC-135與KC-46型空中加油機自美國起飛，降落於德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）、英國、愛沙尼亞與希臘等地。美國國防部拒絕對機數細節置評，白宮則尚未做出回應。

專家指出，這波動作並不尋常。安全情報公司Dyami Security Intelligence分析師斯考頓（Eric Schouten）指出，「美國突然向東部署超過20架空中加油機，絕非尋常舉動，這是明確的戰略準備信號。」

斯考頓表示，無論是支援以色列、或為長程任務備戰，這項動作顯示美方已做好應對局勢一旦擴大，能迅速升級作戰的準備。

除了空中力量，美軍海上部署也同步升溫。

據Marine Traffic船隻追蹤顯示，航空母艦尼米茲號16日上午已駛離南海，轉向西行，原訂在越南峴港市（Danang City）舉行的6月20日港口接待活動亦已取消。根據美國太平洋艦隊司令部（U.S. Pacific Fleet Command）表示，尼米茲號打擊群上週才完成在南海的海上安全任務，屬於例行巡弋行動，但如今明顯正轉向中東地區，與以伊局勢發展呼應。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日也在社群平台X上證實，他已下令進一步部署防禦力量至中東，「保護美軍是我們的首要任務，這些部署將強化我們在當地的防禦態勢。」

▲KC-46空中加油機。（圖／美國空軍）



五角大廈官員表示，目前美方行動仍屬防禦性質，但若伊朗攻擊美軍設施，美方將「由守轉攻」，進入主動作戰模式。另據透露，川普日前曾否決以色列刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的提議，表明只要美方人員未受波及，暫不支持針對伊朗政治高層的行動。

儘管美方表面仍採取克制態度，但專家指出，目前美軍已在中東地區部署約4萬人兵力，搭配空防系統、戰機與軍艦，在戰略層面具備「快速升級」的能量。

此外，五角大廈上月也將駐印太基地的B-2轟炸機更換為B-52，後者可搭載具穿透地堡能力的重型炸彈，被視為針對伊朗核設施的潛在攻擊選項。

雖然川普近日不斷重申「伊朗不能擁有核武」並呼籲各方撤離德黑蘭，但美方軍事布局顯示，若戰事繼續升級，美國恐將全面介入這場中東戰局。