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嗆斬首伊朗最高領袖！以色列總理納坦雅胡「終結戰爭」：是在幫美國

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列總理納坦雅胡最近接受美媒專訪時表示，不排除以斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）為目標，並強調此舉將有助於終結衝突而非升高緊張情勢。他也譴責伊朗長年在中東地區煽動戰火，並呼籲美國應與以色列聯手對抗「邪惡勢力」，更重申川普政府對以色列的支持至關重要。

納坦雅胡接受美媒《ABC News》華府首席記者卡爾（Jonathan Karl）專訪時指出，伊朗長期透過政權對外輸出恐怖主義、破壞穩定，甚至對沙烏地阿拉伯油田發動攻擊。他表示，以色列若針對哈米尼採取行動，並非升高衝突，而是為了阻止更大災難發生，「我們是在終結這場侵略！」

納坦雅胡未明言是否計畫暗殺哈米尼，但強調「我們會做我們該做的事」，並坦言以色列已鎖定伊朗頂尖核子科學家，「這些人就像是希特勒的核武團隊」。他強調，伊朗正將中東推向核戰邊緣，而以色列的行動是為了保護本國與全人類。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼恐淪以色列軍隊終極目標。（圖／達志影像／美聯社）

在談到美國的角色時，納坦雅胡表示，美國應持續支持以色列摧毀伊朗的核武計畫，「今天是特拉維夫，明天就是紐約，他們喊的是『美國去死』，我們是在為全人類而戰。」

針對有報導指出伊朗希望恢復核武談判，納坦雅胡予以駁斥，指稱這只是伊朗拖延戰術的其中一環，「他們一邊談判，一邊卻建造核武與飛彈庫，甚至還朝我們發射。」他強調，這些「虛假的會談」只是伊朗為了爭取時間持續擴大軍力。

對於包括保守派評論員塔克・卡爾森（Tucker Carlson）在內等部分美國共和黨人士反對向以色列提供軍事支持，納坦雅胡直言，伊朗不僅是以色列的敵人，更是美國的敵人，「我們只是你們的前哨，他們喊『以色列去死、美國去死』，這場戰爭遲早會波及美國。」

▲▼伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

納坦雅胡強調，以色列對美國提供的防禦與支援深表感激，但他也表示進一步的協助取決於美國總統川普的決策，「他會做出對美國最有利的選擇，我們則感謝他與美國人民的支持。」

根據以色列總理辦公室與伊朗衛生部數據，截至當地時間16日上午，雙方衝突已造成以色列24人死亡、592人受傷，伊朗死亡人數則達224人。此波緊張局勢發生於美伊原定在阿曼重啟核談判前夕，目前伊朗已宣布暫停談判。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）批評以色列對其核設施的攻擊「不可能未經美國同意」，呼籲國際社會譴責以色列，警告這已逾越國際法「最後紅線」，若國際持續無視恐將牽連全球。

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