以軍又開火！加薩援助站遇襲釀30死　醫證實：多人頭部中彈

▲自GHF於5月26日啟用至今，類似事件已造成逾300人死亡、超過2600人受傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩再度爆發援助糧食引發的致命衝突，哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩衛生部指出，16日以軍在美方支持的「加薩人道基金會」（GHF）援助站附近開火，導致至少30名巴勒斯坦人喪命。

根據BBC報導，以色列國防軍（IDF）則回應稱，部隊是對「靠近且構成威脅」的嫌疑人發出警告性射擊，否認蓄意攻擊平民。但根據加薩統計，自GHF於5月26日啟用至今，類似事件已造成逾300人死亡、超過2600人受傷。

大量死傷者被送往汗尤尼斯（Khan Younis）附近的納瑟醫院（Nasser Hospital），醫師阿爾法拉（Ahmed Alfara）受訪坦言，整個糧援系統百分之百失敗，「根本沒有人能順利拿到物資，這個救援系統完全無法運作。」

阿爾法拉表示，「我們必須承認，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（Unrwa）和非政府組織（NGO）必須再次承擔糧食發放工作，重新為巴勒斯坦人民分配資源。」

▲▼加薩援助站遇襲釀30死。（圖／路透）



阿爾法拉也透露，當日收治的大部分傷者為槍傷，不少是頭部中彈。一名試圖領取食物的男子法亞德（Ahmed Fayad）則怒斥這是一場陷阱，「我們原本以為可以拿到糧食養家餬口，沒想到這竟是個陷阱，是場屠殺。我奉勸大家，千萬不要再去了。」

這並非GHF首次爆出援助點遭攻擊的事件，自以方解除三個月封鎖、允許糧援站重新開放以來，艾阿拉姆（Al-Alam）區一帶就頻繁傳出槍聲和死傷。

對此，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）直言，以色列的作戰方式正在對加薩人民帶來無法想像的可怕苦難，糧食援助已被以色列武器化，呼籲國際社會展開全面調查。他也指出，目前聯合國機構仍拒絕與GHF合作。

然而，由於以色列仍禁止BBC等國際媒體進入加薩，加深外界對戰區真實情況的查證難度。

這場戰爭已持續超過20個月，自2023年10月7日哈瑪斯發動突襲、造成以色列境內約1200人死亡、251人被挾持後，以軍展開全面報復性軍事行動。加薩衛生部表示，截至目前，已有至少5萬5297人在以軍行動中喪命，當地人道危機持續惡化。