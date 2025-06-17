伊朗狂下「導彈雨」以色列撐多久？　陸媒分析各有困難都不罷手

▲ 以色列上空全力阻止伊朗「導彈雨」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「以伊戰爭」讓中東局勢更加不穩，截止目前，伊朗已經對以色列發動了八輪導彈襲擊，「導彈雨」誰能撐到最後？大陸媒體也有不同分析，就整體戰果來說以色列絕對佔上風，但若要打持久戰，兩國隔著上千公里的攻防大戰，無論是以色列空軍的長途奔襲，還是伊朗彈道導彈的集中攻擊以及自製生產能力，各自都面臨困難，雙方都在咬牙熬。但到目前為止，兩國都沒有罷手的跡象。

從戰術層面的戰果而言，以色列目前佔上風，伊朗高級將領與核科學家紛紛在以軍空襲中喪生，伊朗苦心經營的防空系統和戰鬥機毀於一旦，就連視若珍寶的核設施也在以軍炸彈中受損，以色列國防軍發言人已經公開宣稱，由於「消除了伊朗防空系統的威脅」，數十架以軍戰機得以在德黑蘭上空「自由飛行」，「這是以色列空軍迄今為止在伊朗境內行動最深入的地區」。

陸官媒《環球時報》新媒體「樞密院十號」文章分析，「以色列的麻煩在後面。」CNN14日援引白宮和以色列官員的消息稱，以色列針對伊朗的軍事行動預計將耗時「數周，而非數天」。以色列空軍在最初的空襲行動中出動了包括F-35、F-15和F-16等超過200架軍機，超過現役戰機數量的一半，堪稱傾盡全力。

以色列與伊朗主要目標相距1500公里以上，以色列空軍每次遠程空襲都需要出動加油機、電子偵察機、預警機等輔助機型提供支持。以色列的主力加油機還是老掉牙的波音707，隨著戰事延長，以軍戰機妥善率將面臨嚴峻挑戰，持續高強度出擊難以為繼。

加上伊朗土地幅員遼闊，以色列空軍想要依靠少數戰鬥機完全摧毀伊朗的關鍵設施，根本就是不可能完成的任務。隨著伊朗方面的反擊，以色列空軍戰機還需要頻繁起飛躲避伊朗導彈的攻擊或攔截來襲無人機，更加大了以色列空軍的困境，畢竟現代戰機的日常運作，對於地勤維護保養的要求很高。

伊朗空軍實力孱弱，對以色列的空襲行動幾乎完全依靠各種中程彈道導彈。實踐證明，遠程自殺無人機只能起到騷擾的作用。伊朗從13日夜間開始對以色列發動多波次攻擊，到目前為止已經累計發射了近300枚彈道導彈，其中也有部分導彈成功突破以色列和美國的反導攔截，對以色列造成一定損失。

綜合各方面情況看，伊朗對以色列的反擊同樣很難演變為持久戰。不過也有對伊朗利好消息，美國和以色列的反導系統彈藥儲備有限，遠沒有能力攔截多達2000枚彈道導彈，這也意味著如果伊朗能保持高強度的持續導彈突襲，後期以色列的國土防禦面臨大麻煩。

只是對於伊朗而言，當前更大的挑戰在於內部整合，以軍這次空襲能夠獲得如此耀眼的戰果，外界普遍認為這與伊朗內部不同派別分裂、「被滲透成篩子」有關。伊朗如果真的想要跟以色列搞「持久戰」， 內部思想首先需要統一。

▲以色列最新聲稱擊斃伊朗武裝部隊參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani）。（圖／翻攝自X）

陸媒《看看新聞》則分析，截止目前，伊朗已經對以色列發動了八輪導彈襲擊。雖然各方統計的數據略有不同，但從13日衝突爆發至今，伊朗發射的導彈數量，已經超過俄羅斯在俄烏戰爭中一年的導彈使用量。

目前，伊朗擁有型號比較齊全的導彈序列。其最大的王牌是「霍拉姆沙赫爾-4」導彈，射程2000公里，可搭載集束彈頭。由於伊朗的導彈採用的是「分散生產+簡化設計+民用配件」的路線，雖然精度較差，但成本較便宜。

比如，「謝坎」導彈成本僅有45萬美元，一個小時發射的中程導彈總攻擊成本僅5200萬美元，而以色列防空系統的攔截彈每枚成本高達數百萬，僅攔截成本就接近15億美元。

伊朗的導彈庫存數量眾說紛紜，至今是個謎。但由於伊朗完全具備自加工能力，且月產量能達到60枚，如果伊朗一直用這種方式打下去，以色列的防空系統有可能因資金不足而失效。

這也是以色列一直對伊朗頗為忌憚，屢屢希望將其「置於死地」的重要原因。