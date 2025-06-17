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大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

面對罷免來勢洶洶，藍委徐巧芯已提早進入大選模式應戰。（翻攝徐巧芯臉書）

▲面對罷免來勢洶洶，藍委徐巧芯已提早進入大選模式應戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大罷免第三階段將屆，被視為選戰另類指標的地下賭盤，也不看好藍營選情。一位中南部地方人士透露，早在4月初二階罷免聲浪初起，中部一度開出藍營被罷5席賭盤，後來被罷席次逐步增加至6席、7席，直到本月初，已開出藍營被罷10席的盤口，成為政壇茶餘飯後的話題。

藍營想逆轉頹勢，白營票源成關鍵，但知情人士透露，白營支持群眾屬性向來不分藍綠，內部做過幾次民調發現，儘管小草及支持者多數支持反惡罷，還是有相當數量的自主選民，對選區內的藍委有意見，認為其表現不佳，因此藍營才會評估，全力催白營支持者出來投票，未必全然對選情有利；要想爭取白營群眾對被罷藍委的支持，不能只單純要求他們出門投票，而是得強化論述，給他們一個反對罷藍委的理由才是正確解方。

藍營拍板熱戰應對罷免三階投票，黨內大咖也加入合體助講戰線。（國民黨提供）

▲藍營拍板熱戰應對罷免三階投票，黨內大咖也加入合體助講戰線。

事實上，自賴政府上台以來，每次遭遇藍白合議題，民眾黨都會提出論述角度來說服小草。以這次大罷免為例，白營內部很快就拍板定調，不論反罷藍或連署罷綠，即是對賴政府施政的「不信任投票」，藉此免除要對個別選區立委表現表態的壓力。


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