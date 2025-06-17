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又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

身價千億的宏仁集團總裁王文洋繼包養宋姓女大生產子後，又爆出與劉女產子，已付200萬元。

▲身價千億的宏仁集團總裁王文洋繼包養宋姓女大生產子後，又爆出與劉女產子，已付200萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價千億元的宏仁集團總裁王文洋包養女大生產子案再添一樁！本刊5月報導宋姓女大生自稱與王文洋性交易產子後鬧上法院，她索10億元和解金遭拒。知情人士向本刊爆料，有另名劉姓女子也自稱與王文洋發生關係後產下1子，但王文洋只給她200萬元，對比給宋女的4千多萬元是天差地別。

更勁爆的是，宋、劉2女都是由前番薯台總經理許耀仁媒介給王文洋，許恐涉嫌媒介性交易營利罪。知情人士指出，許耀仁、王文洋還共享性伴侶，都曾與宋、劉2女發生親密關係，而劉女竟還是已婚的人妻。

番薯台前總經理許耀仁（圖）介紹正妹給王文洋，涉媒介性交易營利罪。（讀者提供）

▲番薯台前總經理許耀仁（圖）介紹正妹給王文洋，涉媒介性交易營利罪。

宏仁集團總裁王文洋捲入桃色風暴持續擴大，台北地院4日開庭審理，自稱曾被王包養的宋姓女子為親子關係確認案件出庭作證，並向王索討10億元和解金，王文洋則委由律師出庭，王的律師對包養情節未多做爭執，但強調王已付出近4,000萬元。知情人士指出，由於全案已曝光，王文洋態度轉趨強硬，不會再付錢給宋女。

就在宋女出庭主張因包養並為王文洋產下1子，引發各方熱議之際，本刊掌握，王文洋這幾年包養的女子，還有其他人，1名30多歲的劉姓女子，在宋女新聞曝光後，也由知情人士向本刊爆料，經人牽線結識王文洋，2人發生多次關係，產下兒子，而小孩的生父就是王文洋，並保留2人交往時的對話音檔，但王文洋前後只付她200萬元，「同樣是包養生兒子，待遇卻天差地遠！」

劉姓女子看到王文洋已付宋女4,000萬元的報導後，求助律師尋求公平待遇。（示意圖，圖非當事人，東方IC）

▲劉姓女子看到王文洋已付宋女4,000萬元的報導後，求助律師尋求公平待遇。

「宋女與劉女能結識王文洋，並進展成為包養關係，都是同一個王文洋的友人牽的線。」知情人士向本刊透露，該牽線友人就是番薯台前總經理許耀仁，許的角色形同媒介性交易的雞頭或淫媒，淪為王文洋專屬尋歡掮客。

更荒謬的是，宋女及劉女與王文洋發展成包養關係時，都曾跟許耀仁發生關係，宋女更已向本刊坦承，與王文洋發生關係在前，後來才是許耀仁，知情人士指出，這就是性產業俗稱的「試車」，也是負責仲介小姐的雞頭或淫媒最常對小姐幹出的事，沒想到，大老闆王文洋花鉅款交代許耀仁找來的小姐，竟也被「中途試車」，共享親密伴侶，對王來說情何以堪。

台北地院家事庭審理王文洋遭提告確認視子關係案，將擇期再開庭。

▲台北地院家事庭審理王文洋遭提告確認視子關係案，將擇期再開庭。

至於外界以為王文洋最近會趨於低調，但據知情人士轉述，王近來參加好友餐會，身邊仍是不乏年輕正妹，似乎不受桃色風暴影響。只是在宋女之後又爆出另名劉姓人妻也宣稱為王文洋產子，日後恐再掀起另一波法庭大戰。

宋姓女大生日前至台北地院家事庭出庭，強調兒子是王文洋至親骨肉。（劉志原攝）

▲宋姓女大生日前至台北地院家事庭出庭，強調兒子是王文洋至親骨肉。


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