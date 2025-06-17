30歲女爆也替「王文洋生子」　不吵鬧卻僅拿200萬：沒比較沒傷害

▲宋姓女子（圖）自稱替王文洋產子，索10億元和解金遭拒後至法院出庭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名30多歲的劉姓女子，在本刊報導王文洋包養宋女還付4,000萬元的新聞曝光後，也由知情人士向本刊爆料，指她是經人牽線結識王文洋，2人發生多次關係，產下1子，而小孩的生父就是王文洋，並保留2人交往時的對話音檔，但王文洋前後只付她200萬元，「同樣是包養生兒子，待遇卻天差地遠！」

「宋女與劉女能結識王文洋，並進展成為包養關係，都是同一個王文洋的友人牽的線。」知情人士向本刊透露，該牽線友人就是番薯台前總經理許耀仁，許的角色形同媒介性交易的雞頭或淫媒，淪為王文洋專屬尋歡掮客。

知情人士表示，劉女在發現自己懷孕後便透過許耀仁向王文洋求助，王文洋淡淡地說：「把孩子拿掉！」並承諾事後會給劉女200萬元作為補償及坐月子費用，期間便是由許耀仁居間協調，王文洋則委請一位女律師處理相關事宜，然而，劉女收下200萬元後，卻因為感受到生命在自己身體內成長，隨著肚子一天天隆起，不忍心讓一個小生命消失，決定生下小孩，她很確定小孩就是王文洋的親骨肉，但王也沒有要讓小孩子認祖歸宗。

▲劉姓女子看到王文洋已付宋女4,000萬元的報導後，求助律師尋求公平待遇。

知情人士指出，劉女這幾年早已與王文洋斷絕聯繫，自己帶兒子租屋居住，加上工作並不是很穩定，靠打工賺錢維持生計，日子過得平淡，從未有想再去找王文洋要錢的念頭。

直到日前劉女看到本刊報導王文洋包養宋女案，發現王文洋與宋女交易時，除一次大方給10萬元現金外，還帶宋女吃高級餐廳的牛排、過生日，且出手大方送宋女高檔鑽錶及愛馬仕柏金包、卡地亞戒指等價值超過200萬元的精品，過著奢華上流社會生活，宋女產子後，王文洋還付她逾4,000萬元現金，最後宋女還由媽媽提告王文洋，要法院確認兒子與王文洋的親子關係存在。

▲台北地院家事庭審理王文洋遭提告確認視子關係案，將擇期再開庭。

沒有比較沒有傷害，劉女與宋女對比之下，發現自己不吵不鬧獨自帶小孩，卻僅收到200萬元，拿到王文洋付的錢後，還得回饋部分金額給介紹人許耀仁，她與宋女都替王文洋產子，但待遇是天差地遠。5月間，劉女再度與許耀仁聯絡，一方面透過許耀仁表達對王文洋的關心，另一方面也興起向王文洋爭取與宋女相近給付條件的念頭。



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