30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

▲王文洋面對宋女索10億元認親官司後，再爆另名女子宣稱也替他生兒子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱替千億總裁王文洋生兒子的劉女收下王文洋200萬元後，同意拿掉小孩，並與王文洋的委任律師簽訂白紙黑字的合約，條文除約定彼此的權利及義務，還附帶要對外保密，但事後她沒有依照合約將小孩拿掉，若遭追究毀約很可能得面臨賠償及詐欺告訴與追究偽造文書責任，因此沒有大動作去找王文洋爭取，對比獲王文洋給付4,000萬元及逾200萬元精品的宋女，2人差很大。

劉女在兒子出生後，一直遵守合約及保密協定，選擇獨自帶兒子過著簡單的生活，也沒有對外提及此事，自己帶兒子租屋居住，加上工作並不是很穩定，靠打工賺錢維持生計，日子過得平淡。

知情人士指出，由於劉女與王文洋訂有合約，加上自己產子時是已婚身分，情況比單身的宋女複雜，她日前即與友人向法律專業人士諮詢，除陳述自己與許耀仁及王文洋間錯綜複雜的關係，一方面研究當年與王文洋簽定的合約是否因違反公序良俗而無效，同時評估一旦違約，可能要面對的天價賠償與後續法律效應。

▲王文洋目前與女兒及孫子住在御之苑豪宅，他曾與包養的女子在家中發生關係。

本刊調查，已獲王文洋給付逾4,000萬元的宋女，產子時是單身狀態，因此兒子出生報戶口時，父親欄位是空白的；但劉女在生下兒子時是已婚身分，因此報戶口的時候，父親欄位寫的是劉女的丈夫姓名，法律上，她無法立即如同宋女一樣對王文洋提告訴請確認親子關係存在，劉女要先對丈夫提告，訴請確認兒子與丈夫的親子關係不存在後，才可以訴請王文洋與兒子親子關係存在，所以劉女目前無法複製宋女的法律策略。



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