前媒體高層「性掮客」起底　組砲兵團涉仲介賣淫

▲王文洋2011年入主國衛電視後，改名番薯台，並將公司遷到台南，還動念想選總統。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士指出，前蕃薯台總經理許耀仁介紹宋女及劉女給王文洋後，每次交易，女方拿多少錢，王文洋也會給他同樣的報酬，宋女已向本刊坦承每次10萬元，由於涉及營利，許耀仁媒介性交易營利罪，此為非告訴乃論，檢警發現不法即會主動偵辦。

本刊調查，許耀仁幫王文洋介紹正妹的行為，恐已構成仲介賣淫牟利，將來若檢警單位發動偵辦，許耀仁將面臨最重5年罪責，至於宋、劉2女與王文洋若屬性交易，則是可依《社會秩序維護法》第80條的「罰娼嫖條款」最重罰3萬元，但她們的交易行為因已逾2個月時效，可獲免罰。

▲番薯台前總經理許耀仁（圖）介紹正妹給王文洋，涉媒介性交易營利罪。

作為王文洋尋歡掮客的許耀仁，是前國衛電視台的負責人，國衛電視1998年曾被時任台北市議員陳玉梅踢爆「江山美人情」等節目有介紹台灣男人到中國買春之嫌，2006年2月該台的「健康最前線—男性困擾」談及男性陽痿早洩等問題，因涉及醫療廣告遭NCC罰30萬元。

▲國衛電視台1998年遭時任台北市議員陳玉梅指控節目介紹台灣男人到中國買春後，發動員工至議員服務處陳情。

同年6月，國衛電視台深夜廣告播出辣妹穿內衣躺在床上表演性暗示姿勢、挑逗性動作廣告，畫面還特寫女子的胸部及臀部等鏡頭，搭配「台灣辣美眉都在這，就愛吹喇叭哦！」「38激搖」「寂寞少婦俱樂部，3點全露保證爽」等字樣再遭裁罰，國衛電視也因此有多起行政訴訟都敗訴。

▲王文洋2011年入主國衛電視後改名番薯台，2014年已脫手賣給廣播業者。

本刊調查，許耀仁目前在網路上自稱是「股市操盤手」，經常與好友分享股市、法拍、都更及支持國民黨主席朱立倫等網路文章，對於司法改革及近來綠營共諜案，也有相關發言，知情人士指出，許耀仁日子過得不錯，去年還花400多萬元買黑色賓士EQE電動車，除真皮座椅，還選配雙前座大尺寸螢幕，許耀仁買新車後也向友人大讚真的很好開。如今隨著王文洋包養事件曝光後，許耀仁的爭議角色也浮出檯面，他言行勢必面臨社會大眾高度檢視。



更多鏡週刊報導

封面故事／包養生子又一案竟是人妻 媒體前高層淪王文洋尋歡掮客

總裁性掮客現形／王文洋包養生子又一樁 揭前媒體高層竟成性掮客還試車