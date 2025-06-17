王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

▲王文洋與番薯台前總經理許耀仁介紹的宋、劉2女發生關係後，都付出大筆金錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，王文洋與許耀仁是因2011年王文洋投資番薯台成為事業夥伴而認識，由於2人興趣相投都喜歡與年輕女性往來，王文洋2014年退出番薯台後與許耀仁的互動並沒有結束，他們不僅往來更密切，許耀仁竟還幫王文洋物色年輕正妹發生關係。知情人士指出，王文洋是以1次10萬元不等的價碼，委請許耀仁介紹宋女與他發生關係，另名劉女收到王文洋付的錢後曾回饋一定比例的金額給許耀仁。

本刊調查，國衛電視背後的大股東之一是國民黨主席朱立倫的岳父高育仁家族，王文洋2011年間洽談入主國衛電視台時與許耀仁相識，隨後王文洋以5,000萬元取得國衛經營權，並將國衛電視改名為台灣番薯台，王文洋當時聘請名嘴汪笨湖當番薯台董事長，許耀仁則擔任總經理，當年王文洋傳出有意參選總統還提出首都南遷構想，他隨即將番薯台遷到台南，當時的女友呂安妮則擔任特助參與管理番薯台，王文洋則在番薯台開講「量子力學」「物理撞擊」等學術領域課程。

▲番薯台前總經理許耀仁（圖）介紹正妹給王文洋，涉媒介性交易營利罪。

王文洋經營番薯台不到2年，發現番薯台太燒錢，總統夢也不順利，一度懷疑番薯台帳目有問題，隨後決定縮小電視台規模並與汪笨湖拆夥。2013年即由呂安妮的母親郭碧蘭取代汪笨湖擔任番薯台董事長，並將番薯台從台南搬回台北，2014年王文洋認賠將番薯台股權出售給高雄知名廣播業者，王文洋結束番薯台投資後，仍與許耀仁密切往來。

▲媒介女子給王文洋的許耀仁，去年花四百多萬元買賓士EQE電動車，並高調與朋友分享，還大讚好開。

知情人士指出，許耀仁淡出番薯台經營後，轉向投入股市及法拍投資，與王文洋等友人談生意、女人及美食，知情人士指出，也曾聽過許耀仁談論「換妻俱樂部」話題，但曾有人在社群媒體上看到許耀仁分享性病的相關報導及「愛滋、梅毒、皰疹、披衣菌、淋病5項篩檢2,000元」等資訊，大家聽他大談換妻話題也只是把它當玩笑話。

▲王文洋目前與女兒及孫子住在御之苑豪宅，他曾與包養的女子在家中發生關係。



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