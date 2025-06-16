惜食新選擇！新北精選餐廳推當季料理　在地食材變身美味料理

▲三才靈芝生態農場生產靈芝，可品嘗靈芝養生餐。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期天氣炎熱，新北市政府農業局推薦大家與惜食餐廳共同響應，實踐吃當季當地食物、使用不完美的格外品蔬果，以及全食材入菜的作法，讓食物的每一部分都能發揮最大價值，同時踏進農園中，了解食物來源並看見環境友善的田野風光，為維護環境盡一份心力。

新北市府致力於推動惜食理念，鼓勵大家珍惜食物，除了多吃當季當地食材外，食用格外品蔬果、全食材入菜等，都是十分容易的惜食方法，減少食材的耗損及浪費，更加環保愛地球。石碇區的「三才靈芝生態農場」農場位於石碇廣大的森林間，環境清新，即日起至6月底可預約體驗採取艾草，享用在地艾草料理、艾草泡腳以及靈芝養生餐，農場還有生態導覽和DIY活動，可以享受暢遊大自然的滋潤，並享受當季美味餐點。

▲四季農園餐桌活動親手做美食。

「吃好的友善耕作」是網路商家，販售多種當季高品質有機友善水果，創辦人黃薏芠長期推動節氣養生、友善耕作、食用當季當地食材，並引領民眾關注身體健康的訊息，讓大家可以吃的安心、美味，同時親近大地，創造更多人與土地、人與人之間連結的價值與關懷，找回人間的善良與愛。「吃好的友善耕作」經常配合四季轉換舉辦「四季農園餐桌」，帶領民眾進入田園，通過親手採集、烹調友善耕作的蔬果，讓大地、食材與人心相連，體驗世間美好。

農業局長諶錫輝鼓勵大家支持有機友善耕作、並實踐惜食理念，共同響應愛護地球，不僅吃得更加健康，還能讓地球更加美好。對店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家FB粉絲專頁，關注店家最新動態。若想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團。

▲三才靈芝生態農場推出艾草泡腳。

▲吃好的友善耕作帶領參加民眾至友善耕作農園採集食材。