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新北全面掃蕩獸鋏、山豬吊　動保處籲全民檢舉違法陷阱

▲新北全面掃蕩獸鋏、山豬吊。（圖／新北市動保處提供）

▲新北獸鋏雷霆掃蕩行動。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為杜絕動物誤觸陷阱傷亡，新北市動保處鎖定8大高風險轄區，自6月14日起展開為期1個月的「獸鋏雷霆掃蕩行動」，聯合動保團體、區公所、警方及地方里長全面清查山區陷阱。近期更查獲網路平台零售商違法販售「山豬吊」零件，涉案賣家為累犯，將依《新北市動物保護自治條例》重罰最高7萬5,000元。

動保處指出，儘管捕獸鋏及山豬吊已明令禁止，但電商平台仍可輕易購得相關零件。今年4月底接獲民眾檢舉，蝦皮賣家持續販售金屬製山豬吊套索，經查該賣家過去兩年已因相同違規遭裁罰4次，此次再犯已屬惡性重大，依法從重處罰。此外，5月新店區亦有住戶誤信網路廣告，使用塑膠材質獸鋏捕鼠，雖未造成動物傷亡，仍因違反《動物保護法》開罰1萬5,000元。

▲新北全面掃蕩獸鋏、山豬吊。（圖／新北市動保處提供）

本次行動針對烏來、石碇、新店、坪林等8個曾通報動物受困陷阱的行政區，動保處攜手台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會及在地單位展開地毯式搜查。14日於土城山區啟動儀式上，參與者共同宣誓「拒絕捕獸鋏、掃除山豬吊」，呼籲大眾正視陷阱對野生及流浪動物的殘害。動保處強調，金屬套索與獸鋏殺傷力極強，動物誤觸後往往面臨截肢或死亡，民眾若發現違規使用或販售，應立即通報。

動保處長楊淑方提醒，依規定民眾不得製造、販售或使用獸鋏及金屬套索陷阱，違者最高可罰7萬5,000元。當局鼓勵持有違法陷阱者主動繳交，避免受罰，同時呼籲電商平台下架相關商品，從源頭阻斷流通。民眾若發現違法情事，可提供具體事證向動保處檢舉，共同維護動物生存權益。

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