戲水前先看風險燈號　海巡北部分署籲用「Go Ocean」掌握海象

▲海象變化快！海巡提醒戲水前上「Go Ocean」查風險燈號。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著炎炎夏日到來，從事戲水、浮潛及立式划槳等海域活動的民眾大幅增加，但海象瞬息萬變，常伴隨離岸流、突發強浪及天候驟變等潛在風險，導致意外頻傳。海巡署北部分署提醒民眾，進行海域或岸際遊憩活動前，應先查閱由海洋委員會國家海洋研究院研發的「Go Ocean海洋遊憩風險資訊平台」。該平台整合跨部會與多來源的海象、風速、波浪與海流等即時數據，並透過燈號警示風險等級，協助民眾清楚掌握遊憩海域的環境狀況，避開高風險時段與區域，以保障生命安全。

北部分署統計數據顯示，自2025年1月至今，北部海域已發生多起溺水事件。近期如5月24日，基隆海洋大學31名師生在八尺門海域進行獨木舟訓練時，突遇天候驟變及強浪，多人翻覆落海，所幸全數獲救；另於5月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，造成1人不幸罹難。值得注意的是，這兩起事件發生時，「Go Ocean海洋遊憩風險平台」皆已發布紅燈警示，顯示即時風險資訊對提升民眾安全意識、預防意外發生具有關鍵作用。

北部分署指出，「Go Ocean」平台以直觀的燈號方式標示風險等級，提供全臺主要海域的即時資訊，平台操作簡便，民眾可透過手機或電腦快速查詢，提前掌握天候與海象變化，妥善規劃海域活動。另如發生緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將迅速調派人力與裝備前往處置，讓民眾安心親近海洋，共同守護海域安全。