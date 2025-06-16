川普生日閱兵變伸展台！　第一夫人10萬元「盔甲」藏深意

▲梅蘭妮亞（右）在閱兵典禮上坐在川普（左）旁邊。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）14日過79歲生日，恰逢美國陸軍建軍250週年，他為自己舉辦盛大的閱兵典禮。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）身為時尚咖，當天的穿著打扮自然是話題，外媒甚至分析，她的「類軍裝」穿著傳遞了她的政治野心。

55歲的梅蘭妮亞在閱兵典禮當天，身穿美國設計師Adam Lippes的白色細藍條紋套裝，根據品牌官網，該套裝上衣售價2,490美元（約新台幣7萬3,207元），裙子為1,190美元（約新台幣3萬4,986元），總價為3,680美元（約新台幣10萬8,195元）。另外搭配Christian Louboutin高跟鞋，造型俐落且帶有軍事感。

▲梅蘭妮亞穿Adam Lippes白色細藍條紋套裝，帶有軍事感。（翻攝adamlippes IG）

《紐約時報》分析，梅蘭妮亞用衣服傳遞，她不甘做一個配角，更可能是川普政治世界中的「將軍」。雖然她的「戰袍」沒有真正的軍階肩章，卻有著誇張的墊肩，在視覺上傳達出一種「準軍裝」氛圍，紐時指出，「她或許不是白宮的常客，但在關鍵時刻，她總是身著得體、準備上場。」

此外，梅蘭妮亞以往偏好穿Dior、Dolce & Gabbana等歐洲奢侈品牌，但她在重大場合穿上美國品牌Adam Lippes，有「支持國貨」「美國製造」的意味。上一次她穿Adam Lippes服裝亮相，就是今年1月在川普的就職典禮上，當時她穿量身定做的海軍藍大衣與裙子，相當吸睛。儘管Adam Lippes當時受到反川民眾批評，但他向《紐時》透露，那3週反而成為他10年來事業最成功的時刻，甚至激發他將事業版圖拓展至英國和日本。

▲梅蘭妮亞今年1月就穿Adam Lippes的深藍色套裝，出席川普的就職典禮。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

而這也不是梅蘭妮亞第一次透過服裝釋放「戰鬥」的訊號。2020年在共和黨全國代表大會上，她就穿著軍綠色Alexander McQueen套裝發表演說。今年4月白宮復活節滾彩蛋活動上，她選穿一套原為一戰英軍設計的風衣。報導指出，梅蘭妮亞彷彿一直在傳遞一個訊息：「政治是一場戰爭，而她穿上了自己的盔甲。」她的「盔甲」不是槍枝武器，而是一套剪裁嚴謹、鈕扣全扣的裙裝，加上一雙高跟鞋。



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