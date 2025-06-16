用公務車跑反罷活動惹議　侯友宜反問：賴清德參加中常會用什麼車？

▲新北市長侯友宜。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／新北報導

監委私用公務車事件日前連環爆，新北市議員鄭宇恩在臉書質疑新北市長侯友宜搭公務車跑反罷免活動。對此，侯友宜今（16日）直嗆，不用造謠也不用雙標，請問總統賴清德參加民進黨的中常會用什麼車？行政院長卓榮泰你下鄉宣講用什麼車？

鄭宇恩在臉書上寫，前兩天，她質疑侯友宜用公務車跑反罷行程、利用公務行程安排替被罷免的立委作秀。市府的回應輕描淡寫，只說車輛使用就照規定，不需要雙重標準。實際上，這台車就是公務車，是新北市政府秘書處在2024年6月以112萬8千元，從去年7月租賃到今年6月底的「租賃公務車」。

鄭宇恩說，國民黨籍議員過去批評監察院濫用公務車的時候，是怎麼說的？「部會首長、縣市長基本上都會有專屬用車，這類專屬公務車可以接送首長上下班，或是例假日未登錄在公務行程對首長的接送。…但對於確實是家用、個人私用，當然是不被許可的。」請問反罷活動是「公務行程」嗎？你們把公務車當選舉工具，這些行為市民會看在眼裡。

對此，侯友宜回應，「不用造謠也不用雙標，我要請問賴總統參加民進黨的中常會用什麼車？卓院長你下鄉宣講用什麼車？」不要用雙重的標準，尤其他的行程是很早在四月底就排定，要去看淡北道路以及要參加南瓜節，那這個行程已經早就排好了，所以一切在整個規定裡面就照他們的規定來做。