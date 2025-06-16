綠今起兵首戰花蓮！號召草船借箭　回收傅崐萁扇子給罷團再利用

▲民進黨空陸戰齊發，今天首戰劍指花蓮的傅崐萁，且發起「草船借箭」行動，號召民眾把傅崐萁發的扇子回收給罷團再利用。（圖／微光花蓮提供，下同）



記者陶本和／台北報導

全台大罷免準備進入第三階段投票，民進黨秘書長林右昌日前下令本周起「陸空戰齊發」，而「密接支援」的第一站就從花蓮出發，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。對此，民進黨組織部主任張志豪16日一早就與在地議員站路口，而且號召民眾「草船借箭」，呼籲大家拿傅崐萁在地方上發放的扇子，撕除扇面宣傳紙，將扇骨交給微光罷免總部回收再製、再利用。

據了解，公民行動也會在下午16時，在林則葹議員服務處舉辦客廳會；到了傍晚17時，重返路口，由張美慧議員、罷免團體在花蓮市中山路商校街口，跟下班的民眾打招呼。

除此之外，罷免團體、張志豪也一起發動「草船借箭」計畫。綠營花蓮專案小組表示，如果民眾覺得國民黨的立委，好比傅崐萁這樣財大氣粗，大家可以一起來做資源回收。

綠營花蓮專案小組表示，花蓮的朋友最近應該都有收到一把大扇子，或許不認同他，而且感到厭煩，但基於對花蓮的熱情，對土地的愛，邀請民眾一起參與「支援前線、資源回收」運動。他說，今天開始，如果收到想丟棄的扇子，不要馬上扔到垃圾桶，請資源回收給罷免團體，一起打造屬於公民的裝置藝術。