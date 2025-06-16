賴清德邀在野國安簡報！民眾黨拋3困惑　黃國昌：開放態度持續溝通

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修回應總統府邀請出席國是論壇。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌於18日上午進行國安簡報，並規劃由國防部等4機構進行國安簡報。民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修今（16日）召開記者會，提出3個困惑盼府方回應，並強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，希望賴總統好好思考一下今天所提出的困惑與不解，「我們還是願意用最開放態度持續溝通，民眾黨要把台灣人民心聲清楚讓賴清德總統聽到」。

周榆修在記者會上先表示，與潘孟安秘書長的第二次通話是昨天下午接近3點，針對18日當天的規劃，第一，總統在8點50分到9點會接見在野黨，接著9點到9點30分賴發表談話，接著就開始閉門專報含綜合座談。

接著黃國昌表示，他真的充滿高度困惑，他是受邀的人怎麼他不知道，但《自由時報》知道？是總統府選擇跟《自由時報》說明而不願意跟他說明嗎，這樣對嗎？昨天下午潘秘書長來電後，昨天晚上很多媒體朋友在問民眾黨的立場，因為充滿困惑，所以請黨部同仁先不要回應。

「我為什麼說充滿困惑，我有3個不解。」黃國昌說，第一，520賴清德總統跟全體國人宣示的，是要邀在野黨領袖坦率真誠交換意見、共商國是，相信這12個字絕對沒有引用錯誤。只是昨天下午潘孟安秘書長傳達的，看完整個形式，比較像是要在野黨去聽報告，不知為何會有這樣的轉變跟落差？

第二，黃國昌說，所謂坦率真誠交換意見共商國是，在3個小時安排裡面，除了單純聽報告外，有2個小時是限定在總統府所謂的國安專報，性質上是採取秘密閉門會議，這沒有意見。後面的綜合座談，依總統府的說法是扣著前面的專報，因此不適合公開，這也可以理解。但黃不解的是，「回到問題本質，真誠坦率共商國是，怎麼只剩國安專報？」

黃國昌指出，台灣現在面臨的問題、人民關心的重大議題非常多，總統、執政黨主席，似乎只願意把議題限定在國安專報，這是第二個不解，這樣符合國人期待的真誠坦率交換意見共商國是嗎？因為民眾黨的主張始終都是，針對國家重要議題能公開透明表達各政黨意見，至今也沒有改變。遺憾的是，台灣有時候在資訊傳遞上，即使講了多少次，有心要惡意操作的持續操作，特定媒體說「黃國昌稱國安專報要直播」，國安會副秘書長也跳出來附和。

第三，黃國昌說，既然過了1年多以後，賴清德總統終於要跨出朝野對談重要的一步，既然是朝野政黨領袖的會談，當然要有直接溝通的機會，總統要致詞他一定樂於聆聽，也相信全體國人都很想聽，「但是看完好像就只有總統致詞，我有點困惑，朝野政黨領袖要會面，國人期待除了議題上回應國人關切問題外，不正是期待能有直接溝通機會嗎？」

黃國昌表示，如果不是這樣，會面前，民眾黨是被動方，接受到的只有各種放話，如果會面又沒有機會促成正向交流，是不是只剩下政治算計跟角力？這是國人希望看到的嗎？相信總統府也在關注這場記者會，「坦率真誠、直接溝通，一直是民眾黨主張，我們用最開放的心胸持續溝通，對民眾黨而言，最重要工作是要把人民心聲帶進總統府，讓賴清德總統聽見不同聲音」。

黃國昌提到，現在全體國人都知道，賴清德總統跟目前發起大罷免的曹興誠等人，是坐下來面對面溝通討論，「我們的心情有點複雜，總統面對大罷免其中一個領導人曹興誠，是坐下來面對面溝通，找在野黨主席是聽他講話聽閉門簡報，讓我們有點感慨」，而且報的內容又是府方高層不斷強調，有機敏性的國安資訊，更是不勝唏噓。

黃國昌說，過去這一年民進黨上上下下，在沒有任何事實證據基礎下，極盡抹紅之能事在抹紅柯文哲與民眾黨，「柯建銘說我們是中國附隨組織，是台灣嚴重國安問題；吳思瑤說黃國昌向習近平宣誓效忠；劉世芳說民眾黨吃台灣米做中國鬼，台灣人不需要這樣的政黨」。

黃國昌納悶，民進黨一手抹紅民眾黨、一邊又要閉起門來做機敏國安專報，到底哪一個真的是民進黨？直言已經邏輯錯亂，這是真心的要跟在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是？還是在設局下套？讓人充滿困惑。

最後，黃國昌強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，接受了來自民進黨這麼多抹紅抹黑污衊，民眾黨還是一本初衷，一方面實踐柯文哲主席競選總統時的政見，一方面也幫民進黨實踐跳票的政見。民眾黨走對的路、做對的事，希望賴清德總統好好沉澱思考一下，今天民眾黨所提出的困惑與不解，「我們還是願意用最開放態度持續溝通，民眾黨要把台灣人民心聲清楚讓賴清德總統聽到」。

會後再媒體提問時，被問到是否出席？黃國昌說，「剛剛說明很清楚，民眾黨會用最開放態度持續溝通」，老實說這也不是我個人不解，整個民眾黨公職都不解，支持者也充滿困惑。至於若府方未回應的話？黃表示，自己是開大門走大路的人，不會預設前提，已坦率真誠、公開透明讓賴清德知道他的困惑。