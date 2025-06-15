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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安簡報會前會！藍訴求獲正面回覆　府：原則上賴清德會全程參加

▲▼國民黨秘書長黃健庭出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨秘書長黃健庭今（15日）證實，已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，在總統賴清德全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求，獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。

總統府日前拋出邀請在野兩黨主席18日共商國是。國民黨主席朱立倫14日上午受訪提到，希望這兩天會有幕僚會前會。黃健庭當天受訪也說，13日已經回覆總統府秘書長潘孟安，希望18日前可以先進行幕僚會前會；至於朱立倫到底是否會出席共商國是？黃健庭直言，「應該說朝這個方向，不然就不用進行幕僚協商，若幕僚協商順利，我們原則上就去了」。

黃健庭表示，今天已與潘孟安通話進行會前會溝通，總統賴清德全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求，獲得正面回覆，朱立倫對此表達正面立場。

黃健庭說，在雙方幕僚溝通時，國民黨有清楚的提出訴求，也獲得府方正面回覆；府方表示注意到朱立倫的公開講話，原則上賴清德會全程參加。簡報結束後，會有綜合討論的時段，大家關心的議題，都可以在這時提出來討論。

黃健庭也說，如果經過溝通，彼此提出的訴求都可以都得到答覆，就能讓18日的會面順利進行，朱立倫也一直是正面看待此事。

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