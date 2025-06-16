生死瞬間！男童溺水下沉　建築工「飛身跳水」救一命

▲6歲男童在泳池裡溺水，幸好被建築工及時救起。（圖／翻攝羅德岱堡消防救援隊）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名6歲男童在泳池裡溺水，表哥焦急試圖救援無果，眼看他即將耗盡力氣、沉入水中，幸好附近一名建築工及時現身，毫不猶豫地跳水救人，成功挽救一條人命。

根據監視器畫面，男童與表哥在泳池裡使用漂浮玩具，他卻突然重心不穩落水，瘋狂掙扎求救。儘管表哥慌忙拿出長棍等工具，卻始終沒辦法把他撈上岸，將近2分鐘後，男童明顯耗盡力氣，眼看就要沉入水中。

此時，建築工歐坎波（Roque Ivan Ocampo）衝了過來，迅速脫掉鞋子，縱身跳水，並且一把撈起男童。隨後，他在另一名熱心路人的幫助下，對孩子實施心肺復甦術（CPR），直到孩子恢復呼吸，醫護到場接手。

NBC等外媒報導，這起事件發生在羅德岱堡（Fort Lauderdale），歐坎波當時在附近大樓施工，聽見急切的尖叫聲後，循聲找到泳池邊。他回憶，男童當時「一動也不動，所以我想『他可能死了』」，但當下根本沒時間想太多，「只能立刻行動。」

男童獲救後，被送到當地醫院救治，預期可以完全康復。警官博丁（Jamie Bodine）大讚歐坎波非常勇敢，「如果他沒有跳入泳池，將孩子拉出來並立即進行CPR」，後果可能糟糕得多。