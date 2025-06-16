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川普赴加拿大出席G7！關稅談判期限前以伊開戰　峰會5大焦點一次看

▲▼美國總統川普登上空軍一號，啟程前往加拿大出席G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普登上空軍一號，啟程前往加拿大出席G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普即將啟程前往加拿大，出席他自今年1月重返白宮後的首次七大工業國（G7）峰會。此次會議在中東局勢升溫、關稅談判時限將至、美加關係爭議及俄烏戰爭持續等多重議題的壓力下登場，備受全球矚目。

根據美媒《國會山莊報》，今年G7峰會舉行前夕，以色列與伊朗從13日爆發激烈互攻，雙方目標涵蓋民用住宅與軍事設施，導致區域情勢升溫、引來國際高度關切。川普政府起初與以色列行動保持距離，但美方官員證實，美國已協助攔截來自伊朗的飛彈。

川普表示，以色列出手「非常強硬」，並強調「還會有更多行動」。他也暗示，儘管伊朗措施談判機會後遭到以色列重擊，但伊朗仍有機會重啟核協議談判。

除了中東議題，川普此行還得面臨與加拿大的外交敏感氣氛。他先前曾表示，若加拿大成為美國第51州，將會更有利，並戲稱加拿大前總理杜魯道為「州長」。儘管新任總理馬克•卡尼（Mark Carney）堅決否認成為美國第51州的可能性，川普仍稱「永遠不要說不可能」，引發加拿大朝野與民間反彈。

川普也得處理即將於7月8日到期的90天對等關稅實施暫緩令。迄今僅中國、英國已與美國達成協議，其餘多數貿易夥伴如日本、歐盟、印度、越南仍在與美談判中。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向國會表示，若各國願意與美國協商，則美國可能延後時限。川普則坦言，若無共識，美方將自行決定新關稅稅率。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基預計出席峰會，但尚不確定是否與川普舉行雙邊會談。川普在選戰時曾誓言上任後24小時內結束俄烏戰爭，但執政近5個月來進展有限。他對俄羅斯總統普丁表達失望，也批評烏克蘭在維護和平上並未付出足夠努力。美方官員憂心，若普丁成功攻佔烏克蘭，恐將持續擴張行動。

本次G7峰會選址加拿大落磯山脈地區卡那那斯基斯（Kananaskis），該地人煙罕至、較無需擔憂有民眾在場邊發起示威。川普預計與多位國際領袖在場邊舉行雙邊會晤。會後，他將於24日至25日前往荷蘭參加北約（NATO）峰會，展開6月一連串的國際外交行程。

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