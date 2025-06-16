「槍殺美議員」槍手落網照曝光　FBI懸賞150萬過濾400條線索

▲當局展開大規模搜捕行動，聯邦調查局懸賞5萬美元緝凶，成功抓到博爾特。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州的2名議員及其配偶共計4人在14日遭同一嫌犯槍擊，造成2死2傷，美國聯邦調查局懸賞5萬美元（約新台幣150萬元）要抓到兇手。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）15日晚間證實，57歲男性嫌犯博爾特（Vance Boelter）已經落網。

▲槍手博爾特15日落網。（圖／路透）

美聯社、CNN報導，明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫，兩人在住處遭博爾特槍殺，該州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子則在另一地點遭博爾特連開數槍。

已知博爾特先開槍擊傷霍夫曼夫妻之後，轉往霍特曼夫婦住處行凶。博爾特犯案後逃離現場，當局把博爾特列為嫌疑人，稱他戴面具假扮警察，還把車輛改裝使其看起來像警車。

▲明尼蘇達州2民主黨議員與各自配偶被假扮警察的嫌犯槍擊。（圖左為州眾議員霍特曼，圖右為州參議員霍夫曼 ／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

當局隨即展開長達43小時的大規模搜捕行動，聯邦調查局也懸賞5萬美元緝凶，在收集到400多條線報之後，成功抓到博爾特。明尼蘇達州官員15日晚間在記者會上表示，博爾特是在明尼蘇達州綠島鎮（Green Isle）被逮捕。

依據15日晚間公開的刑事起訴書，博爾特面臨2項二級謀殺罪與2項謀殺未遂罪指控，犯行涉及殺害霍特曼夫婦以及造成霍夫曼夫婦受傷。