19歲高職生枋寮漁港溺斃！單親母悲痛　校方不捨：啟動關懷輔導

▲屏東枋寮漁港戲水，19歲高職生尋獲遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

屏東枋寮漁港燈塔下方海域昨（15）日下午發生一起戲水意外，7名學生在海邊玩水時，疑遭突發海流帶離岸邊，其中1名失聯19歲高職生今日被尋獲已明顯死亡。校方表示，已啟動緊急應變機制，並主動聯繫家長，同時也針對相關師生進行情緒關懷與安全宣導，期望防範類似事件再次發生。

海巡署第八巡防區昨天下午3時許接獲戲水意外通報，立即派遣第十四海巡隊CP-1055艇與岸巡人員共13人，搭配2輛巡邏車趕赴現場進行搜救。救援行動迅速展開，下午3時51分救起5名學生，3時55分再有1人自行爬上岸邊消波塊，但一名失聯的19歲高職男學生，今日上午7時20分被尋獲時，已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。

據了解，該名黃姓男學生就讀高雄中山工商電機科一年級，黃生是單親家庭，由母親扶養長大，如今遭逢變故，讓母親悲痛不已。

校方今日表示，昨日下午該生在枋寮漁港戲水不幸發生溺水意外，遺體於今日上午07:20分尋獲，由救護單位打撈上岸。對於此一不幸事件，本校全體師生深感震驚與不捨，並向學生家屬表達最深切的關懷與慰問。事件發生後，校方即刻啟動緊急應變機制，並主動聯繫家長，同時也已針對相關師生進行情緒關懷與安全宣導，期望防範類似事件再次發生。

校方也懇請外界給予家屬空間，避免不必要的臆測與干擾，並共同為學生的平安祈福。後續將持續秉持教育責任，全力守護每一位學生的安全與福祉。