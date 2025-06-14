全台大南瓜齊聚新北　農友林建訓種出732斤南瓜奪冠

▲14日農業局及淡水農會於淡水金色水岸辦理「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦「114年全國大南瓜比賽」，今（14日）於淡水金色水岸辦理「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」，新北市長侯友宜出席頒獎典禮，今年由來自淡水區的林建訓農友以732台斤奪下冠軍，獲得獎金5萬元。展售會現場展示大南瓜、觀賞南瓜、以及用創意裝扮的創意南瓜，還有由各式南瓜可供打卡、拍照，同時也有32攤新鮮農產品，今明2日展售會至下午5點，歡迎民眾至淡水買南瓜、看南瓜。

全國大南瓜比賽是全台最具指標性南瓜競賽，今年是第14年，除了新北淡水、五股、三芝、深坑等農友，連桃園觀音區及南投草屯區的農友也特地來參賽，超過150名農友參賽，本次比賽要用起重機才能佈置的「重量組」由淡水區林建訓拿下冠軍、比想像力的「創意組」由金山區徐榮輝拿下冠軍，外觀、肉質、糖度、口感都完美的「食用南瓜品質組」由深坑區高金瑞拿下冠軍及色澤、重量兼具的「品質組」則是由淡水區蔡正添拿下冠軍，今明2日將於淡水金色水岸廣場展示獲勝南瓜。本次大南瓜重量組冠軍林建訓種出重量732台斤大南瓜。

▲民眾現場體驗南瓜DIY。

冠軍農友林建訓是大南瓜比賽常勝軍，今年已是第8次奪冠，這次種出732台斤的大南瓜。林建訓表示，去年以624台斤獲得亞軍，比賽檢討後發現因為藤蔓葉片少以致養分不足，因此今年挑選週邊藤蔓葉片多的花進行授粉，確保南瓜能獲得足夠的養分，也調整種植密度，從1間溫室2顆改為1間1顆，還幫南瓜蓋網子，確保南瓜不受損，成功讓大南瓜重量增加100多台斤，獲得冠軍。他表示，很高興能將冠軍留在淡水，未來會繼續參賽，讓人想到淡水就想到大南瓜。

新北市長侯友宜表示，市府與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及20處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願，讓新北市成為北台灣南瓜種植面積及產量最多的縣市，成為淡水代表性農產。新北市政府會持續秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」理念，販售新北在地優質農產品，協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程。

▲展售會現場展示優勝南瓜。

今明2日在淡水金色水岸辦理大南瓜比賽主場展售會活動，現場有大南瓜及全國農漁產品販售、南瓜闖關抽好禮活動、南瓜圓等各式南瓜DIY體驗，還有青農許元耀、盧苡甄、張哲岳帶來的青農講座。現場市集於單一攤位消費滿300元將能獲得南瓜主題明信片及南瓜彩繪體驗券，可以用來參加旅學堂南瓜遊程抽獎（價值1200元）及進行南瓜彩繪體驗（360人次）。展售會結束後則會將部分參賽南瓜移至福容大飯店、淡水漁會魚藏餐廳、新北市農會、希望廣場、文山農場展示，展示至6月底。

本次合作旅遊業者「旅學堂」也推出5梯次（6/22、6/29、7/20、7/26及7/27）遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌走訪當地歷史特色景點，前往當地農場欣賞田園風光、由青農導覽南瓜知識，再於農場內品嚐南瓜料理，進行南瓜派DIY食農教育活動，有吃、有玩又能感受淡水文化特色，報名費1,200元，歡迎至「旅學堂 Tamsui Traveler」臉書粉絲專頁報名。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝新北市政府輔導及聯邦銀行贊助，聯邦銀行今年贊助冠軍獎金3萬6,000元，加上其餘各獎項總共贊助10萬元，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品，歡迎大家趕快來賞南瓜、嚐南瓜；而提供優質南瓜是淡水區農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜穀物棒」，歡迎大家來淡農超市購買。購買南瓜及南瓜加工商品請洽「淡水區農會超市」臉書粉絲團；電話:：02-2623-9305#7高先生。

▲展售會現場有南瓜DIY體驗。

▲侯友宜出席全國大南瓜比賽頒獎暨展售會。