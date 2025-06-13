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新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾　僅1人逃脫狼爪

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北一名男子下藥性侵2名女學員，另一人因察覺異狀，沒落入狼爪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名男子阿勇（化名）與3名女學員同在某機構上激勵課程，沒想到他見3女頗有姿色，竟上網購買了迷昏藥劑，迷暈3女後動手性侵。新北地院一審判他7年6個月有期徒刑，二審法官駁回上訴。

根據判決書內容，阿勇透過某機構的激勵課程，認識了女同學小花、小美與小琳（3人均為化名），沒想到他見3人都頗有姿色，竟上網網購了一款名為「開趴首選美國綠巨人浩克激情飲」藥劑（下稱綠巨人藥劑），接著便選中小琳當成第一個實驗對象。

阿勇2022年7月間約小琳到居酒屋用餐，接著趁小琳不注意，在啤酒當中加入了綠巨人藥劑。不過因為小琳察覺杯底有沉澱物，且飲用後感覺頭暈、眼花，於是立刻警覺起來，馬上藉故返家，並未讓阿勇得逞。

阿勇第一次失敗後並不甘心，時隔一個多月又盯上了小美，他利用2人一起分送課程學員團服時，小美下車的機會，在小美的啤酒中摻入了綠巨人藥劑，導致小美陷入沉睡。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北一名男子下藥性侵2名女學員，另一人因察覺異狀，沒落入狼爪。（示意圖／123RF）

眼見小美昏睡，阿勇隨即將車輛開到某處交流道的下方，動手性侵逞慾。這次得逞以後，阿勇食髓知味，又約了小美外出唱歌，並且再度在小美的啤酒中摻入綠巨人藥劑，但因為小美發現酒裡有怪味、拒絕飲用，因此並未得逞。

時隔約2周左右，阿勇則是趁著與小花相約用餐的機會，在小花的咖啡當中摻入綠巨人藥劑，趁小花頭暈、癱軟無力時性侵得逞。後來小花覺得相當不對勁，與小美、小琳分享自身的經驗，結果發現小美、小琳也有相同的遭遇，但在3人報案以前，阿勇便前往新北地檢署自首。

新北地院法官經過審理後，依照藥劑強制性交罪、藥劑強制性交罪、強制未遂罪、藥劑強制性交罪，判阿勇5年、5年4個月、7個月、2年8個月有期徒刑，合併執行7年6個月。

阿勇對此不服，提起了上訴，並稱自己不曉得藥劑的效果如何，以為僅是助興、讓對方產生好感，所以才會購買，雖然有在小琳的啤酒中下藥，但並沒有要做任何性行為。不過，阿勇在警方詢問時曾坦承，這款綠巨人藥劑是從成人網站購買的迷藥、安眠藥，喝完以後會導致頭暈等情況，購買目的則是為了性侵小琳。

因此，高院法官認為，阿勇上訴的辯詞僅是卸責之詞，均不可採，最終駁回了上訴。除了強制性交未遂罪的部分不得上訴外，其他都可上訴。

 
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