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山海之間福氣現身！ 靈鷲山福城玉佛開光　朱惕之到場祈福

▲靈鷲山福城玉佛開光 朱惕之到場祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲靈鷲山14日在福城舉辦開光安座祈福大典，新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席典禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山今（14日）在福城舉辦「放光玉佛」與「多寶臥佛」開光安座祈福大典，新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席，典禮由心道法師親自主持，信眾齊聚共襄盛舉，現場氣氛莊嚴祥和。福城位於貢寮福隆聖山寺旁，背山面海，從福隆車站步行即可抵達，將於6月22日正式開城，不僅是宗教聖地，也融合藝術、人文與自然景致，將成為東北角心靈旅遊的新亮點。

朱惕之表示，感謝靈鷲山長年深耕慈善公益，將善與愛的力量從山海之間擴展至新北、台灣乃至世界。透過臘八送暖、設立獎學金、扶持弱勢等實踐，讓願力在土地上實現，也為社會注入溫暖。福城不僅是心靈的據點，更是一座結合永續生態與人文關懷的地標。讓人得以歇息與沉澱。

▲靈鷲山福城玉佛開光 朱惕之到場祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲朱惕之與貴賓、諸山長老們共同參拜玉佛，並感謝靈鷲山將善與愛的力量傳到各地。

常存法師表示，福城不僅是一座佛寺，更是一處廣植福田、發菩提心、緣起成佛的願行之地，象徵著心道法師「利益眾生、人人幸福」的初心與願力。這裡除了是佛像安奉之所，更是一個融合佛法教育、文化藝術與心靈轉化的平台。22日的開城儀式，將作為靈鷲山創建42週年的獻禮，也是在世界宗教博物館之後，靈鷲山再度為世人開啟的心靈門戶，傳遞和平與覺醒的力量。

民政局補充，福城開城適逢靈鷲山創建42週年，自6月22日至8月9日將舉辦「有FU生活節」，規劃百人靜心、森林餐桌、頌缽行禪、抄經品茶、親子劇場等系列活動，並結合市集展演、主題闖關，邀請民眾走進福城，體驗靈性文化、感受福氣能量。更多活動資訊可上「福城Fu-Cheng」官方臉書查詢。

▲靈鷲山福城玉佛開光 朱惕之到場祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲福城一樓安奉兩尊身長6公尺、寬約4公尺的世界級玉佛，由緬甸的國寶級雕刻大師指導雕刻而成，氣勢莊嚴。

▲靈鷲山福城玉佛開光 朱惕之到場祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲福城一樓安奉兩尊身長6公尺、寬約4公尺的世界級玉佛，由緬甸的國寶級雕刻大師指導雕刻而成，氣勢莊嚴。

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