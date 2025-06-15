獨／台大必修服務學習課擬轉型　改為可選修「不再0學分」

▲台大研擬新的服務學習課，改為可選修，且不再0學分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大目前仍規定，服務學習為大學部必修課，且至少2門課，但沒有學分。台大目前正研擬新的服務學習課程，鼓勵各學系結合自身特色與需求，開設有學分的必修或選修課，新生專題也將轉型為新服務學習課程，並列入通識課程，下學年將調查社團及學系開課意願，若順利的話，預計115學年實施。

儘管教育部已經要求服務學習若非課程而屬學校之活動，不應強制學生參加或設定為畢業門檻，但台大認為透過服務學習課程的修習，可讓學生養成負責、自律、勤勞、服務與互助合作之美德，提供學生關懷社會實踐的機會，仍有其必要性，目前台大規定2門服務學習課是學生共同必修，每學期以18小時為原則，但沒有學分，且各系對於必修服務課的規定狀況不一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大教務處表示，教育部規定服務學習課程需有教師實際在場授課，而台大全校超過50個學系當中，有16個學系規定必須修習本系所開授的服務學習課程，其他學系則開放學生可修外系或學校開設的服務學習課程，整體而言，多數學系學生是可以到外系修課，校方也尊重各系的安排。

▲服務學習現為台大大學部必修課，但沒有學分，目前正研擬轉型。（圖／記者許敏溶攝）

對於新服務學習課程內容，台大表示，仍待未來修法時確定，若一切順利，預計115學年推動。但在大方向上，學系應向所屬學生說明新服務學習課程開設理念，課程設計則強調結合各學系專業知能與社會參與精神，透過實作方式，深化學生對服務學習意涵的理解與實踐能力。例如戲劇系的服務學習課程，就規劃結合學系的專業，透過學生參與道具製作、排練教室及公共區域環境維護，讓學生在服務中培養團隊合作與責任感。

台大進一步說明，114學年推動方向，將持續向學系、社團及學生宣導服務學習辦理理念及後續轉型重要性。學系部分，將鼓勵學系結合學系特色與需求進行課程規劃與教學，開授有學分的必修或選修課程。社團部分，將調查各學生社團的開課意願，並持續提供專業輔導與資源支持，引導社團設計並推動具多元性與在地連結的服務活動，促進學生深入理解社會議題，強化公民責任感，並藉此優化服務品質與學習成效。

此外，目前由台大共同教育中心開設、只提供給大一新生的「新生專題」，台大也將研議規劃為「新生服務學習專題」。